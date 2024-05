Bah Diakhaté, le premier «influenceur» poursuivi sous le régime de Diomaye Faye, à l’instigation du patron du parti du Président, ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Ousmane Sonko et les siens n’ont pas voulu laisser passer l’occasion de lui faire payer toutes les critiques qu’il leur a adressées des années durant. Et l’incriminé ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Il aurait dû prendre exemple sur Assane Diouf, Ousmane Tounkara, et les nombreux insulteurs pro-Sonko qui écument le net. Insulter, oui, mais en mettant des milliers de kilomètres entre votre victime et vous. Cela assure l’impunité.

Par Sucré-Salé