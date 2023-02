La mesure de baisse du loyer sera effective à partir du mois de mars. Le ministre du Commerce, de la consommation et des Pme en a donné l’assurance hier, en marge du Salon de la construction, de la finition de l’infrastructure (Sencon).

Par Alioune Badara NDIAYE (Correspondant) – «La baisse des prix du loyer est prévue pour le 1er mars 2023. Il y a une semaine, un décret a été pris à Thiès pour consacrer cette baisse du loyer et nous sommes en train de travailler sur la campagne de communication, mais aussi la mise en place de la Com­mission nationale de régulation des loyers», a indiqué Abdou Karim Fofana, en marge de l’ouverture du Salon de la construction, de la finition de l’infrastructure (Sencon). Il a assuré que ladite Commission nationale est un outil de proximité qui va permettre aux parties de disposer d’un organe de règlement des différends. «Nous sommes très avancés sur le processus et mercredi prochain, ce sera le 1er mars, date de la mise en application de cette décision présidentielle», a-t-il encore réitéré à ce propos.

Le Sencon en est à sa 8e édition. Après les six premières éditions consacrées à la construction, la finition de l’infrastructure, il s’est élargi à l’automobile lors de la 7ème, et désormais, à la climatisation et la réfrigération à partir de cette présente édition. Un indicateur du dynamisme de l’économie de notre pays, en déduit le ministre Abdou Karim Fofana, qui a présidé l’ouverture de l’événement qui se tient entre le 23 et le 25 février.

«Il y a quelques années, c’était juste un salon de la construction, maintenant c’est devenu un salon de la construction, des pièces de véhicules et aussi un salon dédié à la climatisation et à la réfrigération», a-t-il indiqué.

Le secteur de la construction a été la locomotive avec des organisations régulières depuis 8 ans. S’y est greffé le secteur de l’automobile et des accessoires (Senauto) depuis la dernière édition (2022) et à partir de cette année, la climatisation. «Il y avait 120 participants lors de la dernière édition, cette année, on en est à 170 avec des participations institutionnelles, de pays comme la France, la Turquie, l’Italie avec 22 entreprises, le Portugal avec 10 entreprises», a noté le ministre, convaincu que ceci témoigne du dynamisme de l’économie du pays. «Donc c’est un grand moment de rencontre avec toutes ces opportunités qui prouvent aussi que l’économie sénégalaise croît», a-t-il estimé.

Le processus enclenché devrait aboutir sur le long terme à l’organisation des salons de manière éclatée.

«On essaie de rajouter cha­que fois de nouveaux secteurs. Dans le temps, nous allons les organiser séparément. Notre but est de faire du Sénégal un hub pour les évènements», précise Davut Uygur, directeur du salon.

«On veut développer de telle sorte que chaque année, on puisse tenir jusqu’à six salons dans ce centre qui est une référence mondiale, en termes de qualité. Nous comptons l’investir de plus en plus pour montrer aux Sénégalais des produits qui viennent de l’étranger et dans lesquels ils peuvent avoir des partenariats», a rembobiné Modibo Diop, organisateur du salon. Les perspectives, selon lui, c’est d’investir dans d’autres secteurs. Et de citer l’agriculture et l’emballage des produits industriels comme domaines qui seront pris en compte. Au-delà des expositions, neuf conférences sur les thèmes des Btp vont avoir lieu in situ, lors des trois jours dédiés au Sencon.

abndiaye@lequotidien.sn