Les populations de Bakel ont bénéficié de consultations médicales gratuites en cardiologie. Une première dans le département. L’initiative est du Dr Abdourahmane Koïta, un fils du terroir, accompagné de ses partenaires de Sénégal actions médicales bénévoles (Samben). Pendant deux jours, ils ont permis à plusieurs enfants de la commune de se faire consulter. Pour les cas qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus approfondie, ils seront référés aussi sans bourse délier à Dakar. Par Abdoulaye FALL –

Pour la première fois, il est organisé à Bakel des consultations médicales gratuites en cardiologie. L’association Samben (Sénégal actions médicales bénévoles), en collaboration avec un fils du terroir, Abdourahmane Koïta, a installé ses bases pour deux jours dans cette ville. Il s’agit, explique le docteur Ali Hamdan, cardiologue et président de l’association Samben, de permettre aux populations d’avoir accès à un cardiologue. «Ici à Bakel, il n’y a pas de spécialistes en cardiologie dans la structure sanitaire. Pour voir un cardiologue, il faut faire 250 km au minimum», dit-il. C’est pourquoi ces journées constituent une bouffée d’oxygène. Les populations sont sorties en masse répondre à l’appel de l’association Samben. Ce qui a permis la prise en charge de plusieurs enfants et même certains adultes. Plusieurs pathologies sont détectées, a soutenu la blouse blanche. Il explique qu’«il s’agit d’abord d’ausculter les enfants, avant de procéder, au besoin, à une échographie du cœur et éventuellement d’être référés sur Dakar si nécessaire». Il poursuit : «Et à ce niveau, si un cas se présente, il est totalement pris en charge par l’association. Nous avons fait beaucoup de localités et avons soutenu plusieurs personnes jusque-là. Si nous sommes venus à Bakel, c’est grâce à Abdourahmane Koïta, ancien Consul général à Bordeaux et Marseille, qui est aussi fils du terroir.» M. Koïta a voulu, par cette initiative, offrir l’opportunité à ses parents de voir un cardiologue. «Ce qui n’est pas très possible à Bakel. Grâce à son action, plusieurs enfants et des adultes ont pu être consultés. Nous en profitons pour appeler l’Etat à doter les zones de l’intérieur du pays de spécialistes. Au parrain, je lui demande de multiplier ces initiatives. Abdourahmane Koïta a, à chaque fois, offert du matériel médical aux différentes structures sanitaires du département, et beaucoup d’autres actions sont aussi menées», enchaîne un représentant du donateur. Le médecin-chef adjoint du district a salué l’initiative. «La structure n’a pas de service de cardiologie. Si l’association Samben est là aujourd’hui pour des consultations gratuites, nous disons Alléluia. C’est une bonne chose. Nous invitons les fils du terroir qui en ont la possibilité à faire comme Abdourahmane, pour mieux aider les populations et aussi la structure sanitaire», salue le médecin-chef adjoint.

afall@lequotidien.sn