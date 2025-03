L’info a failli nous échapper. L’une des légendes du basket sénégalais et africain, Joseph Lopez, est le président de Kriol Star du Cap-Vert qui va découvrir la Bal cette année et qui loge dans le même groupe que l’Asc Ville Dakar. Du coup, celui qui est en même temps le fondateur du club s’active à mobiliser toute la communauté capverdienne pour le rendez-vous du Dakar Arena.Par Woury DIALLO –

Elle a été l’équipe surprise de la Road to Bal, à Nairobi, au Kenya. Elle entend surfer sur cette dynamique lors de la Conférence Sahara, à Dakar. En effet, l’équipe capverdienne de Kriol Star va découvrir la phase finale de la Basketball Africa League (Bal). Elle évoluera dans la Conférence Sahara, en compagnie de l’As Ville de Dakar (Sénégal), du champion en titre, Petro Luanda (Angola), et du champion 2022, l’Us Monastir (Tunisie). Un groupe très relevé qui ne semble pas troubler la quiétude du président-fondateur du club, l’ancien international sénégalais, d’origine capverdienne, Joseph Lopez.

«On sera la grande surprise de la Bal à Dakar»

«Après l’épisode de Nairobi où tout le monde croyait qu’on n’allait pas se qualifier, on l’a fait avec les moyens du bord. C’est du lourd qui nous attend, mais nous avons un bon effectif pour avoir recruté de bons joueurs. On n’a pas voulu en parler parce qu’on ne voulait pas dévoiler nos secrets, mais on sera compétitifs», soutient l’une des légendes du basket sénégalais. Qui lance un défi. «A Dakar, si les gens pensent que c’est acquis, ça ne sera pas aussi simple. On sera la grande surprise de la Bal», a promis le président de Kriol Star.

Fondée l’année dernière, l’équipe coachée par le Portugais, Hugo Miguel Da Silva Salgado, entend créer le même exploit que pendant les éliminatoires. Même si le président du club reconnaît que la tâche ne sera pas facile.

Deux Américains, un Angolais, un jeune Sénégalais…

Pour atteindre l’objectif de se qualifier pour le «Final 8», en Afrique du Sud, les dirigeants du club n’ont pas lésiné sur les moyens. «On a recruté de bons joueurs. Nous avons retenu le Rwandais, Dieudonne Ndayisaba Ndizeye, qui a pris part à la Road to Bal. Par contre, le Marocain Ali Lahrichi ne sera pas avec nous. Il y a certains internationaux capverdiens. Il y a deux joueurs qui évoluent en première division en Grèce. L’un est d’origine sierra-léonaise, mais il a grandi aux Etats-Unis, et un autre Américain. On a aussi un Angolais», a confié M. Lopez.

Côté sénégalais, M. Lopez informe que «le staff cible le jeune Boubacar Diatta, fils de l’ancienne Lionne, Astou Ndiaye. On a aussi un Nigérian de la Nba Academy».

Dans le cadre de la préparation, il est prévu des matchs amicaux contre des clubs de D1 sénégalais, à l’image de la Jeanne d’Arc, du Duc ou encore de l’As Douanes, informe-t-il.

Les responsables du club espèrent pouvoir compter sur la forte communauté capverdienne établie à Dakar. «J’ai eu une réunion avec les responsables de la communauté capverdienne établie en ville pour voir comment accompagner l’équipe. Et rassurez-vous, il y aura de l’ambiance à Dakar Arena (rire)», a promis M. Lopez, par ailleurs président de la Ligue capverdienne de basket.

L’As Ville de Dakar accueille la Conférence Sahara à Dakar Arena, du 26 avril au 4 mai 2025. La présente saison de la Bal débute avec la Conférence Kalahari, prévue du 5 au 13 avril 2025 à Rabat, au Maroc.

