Contrainte de gagner suite à la victoire du Stade Malien un peu plus tôt, l’As Douanes a finalement réussi à arracher son ticket pour le Final 8, après sa victoire sur l’Us Monastir, championne en titre, finalement éliminée.

Par Woury DIALLO – Tout était réuni pour une qualification au Final 8 de la saison 3 de la Basketball Africa League, en mai prochain à Kigali, au Rwanda. En plus d’affronter l’Us Monastir, championne en titre et «déjà qualifiée», l’As Douanes avait juste besoin d’une défaite du Stade Malien face à Abidjan Basket Club (Abc) pour valider son ticket. Mieux encore, les Gabelous ont eu droit à des invités de marque avec la présence des joueurs de l’Equipe nationale A de football, en préparation pour la double con­frontation face au Mozam­bique, comptant pour les éliminatoires de la Can 2023 en Côte d’Ivoire. A cela, il faut ajouter un Dakar Arena archi-comble pour pousser le représentant sénégalais à la victoire face à l’une des meilleures équipes de la Conférence Sahara dont le bilan était de trois victoires contre une seule défaite.

Au final, les Gabelous ne pouvaient pas rater un tel rendez-vous. Et comme lors de leur première participation, Mamadou Guèye «Pabi» et ses joueurs seront bien présents à Kigali lors de la Final 8.

Le Stade Malien s’impose et se qualifie devant Abc

Les choses ont pourtant mal débuté avec la victoire du Stade Malien face à Abidjan Basket Club, qui leur ouvre les portes de la qualification. Une victoire largement méritée puisque les Maliens ont dominé toute la partie face à une équipe ivoirienne complétement méconnaissable. Alors qu’elle avait l’occasion de prendre la première place en cas de victoire. Dominée dans tous les compartiments du jeu, l’Abc encaisse le plus gros score de la compétition avec 90 points contre 71, et se retrouve dans une position inconfortable. Il fallait juste une victoire de l’As Douanes pour les éliminer.

Avertis avant d’entamer leur match face au champion, les Gabelous n’avaient plus le choix et devaient donc s’imposer pour poursuivre l’aventure. Ce qu’ils ont fait en sortant l’un de leur meilleur match du tournoi. Déjà dès le premier quart-temps, l’As Douanes entame le match de la meilleure des manières pour mener de 12 points (10-22). Agressifs en défense et présents sur tous les rebonds, les Gabelous vont maintenir leur avance à la pause (32-42), malgré une réponse de la championne en titre. Il fallait avoir les nerfs solides pendant les deux derniers quart-temps. Revenus à 12 points (44-56) dans le troisième, les Tunisiens feront tout pour passer devant au score. C’était sans compter avec la détermination des Gabelous qui, avec plus de 16 points (60-76) d’avance, peuvent aborder le Final 8 de la meilleure des manières. Championne en titre, l’Us Monastir termine 5e et va rentrer à la maison.

wdiallo@lequotidien.sn