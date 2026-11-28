Tout le Sénégal de la lutte piaffe d’impatience à la veille de l’affiche explosive qui se tiendra demain à l’Arène nationale de Pikine. Elle mettra aux prises le chef de file de Guédiawaye, Balla Gaye 2, et Ada Fass, qui ambitionne de ravir le titre symbolique de patron de la région de Dakar. Un choc des générations opposant les 21 ans de carrière de l’ancien «Roi des arènes» à la fougue de son jeune adversaire, entré dans l’arène en 2017.

Par Amadou MBODJI – Le combat de demain, dimanche, entre Balla Gaye 2 (Ecole de lutte Balla Gaye) et Ada Fass (Fass Benno) revêt un enjeu majeur pour la recomposition de l’arène sénégalaise, alors que plusieurs grandes affiches se profilent déjà à l’horizon. Si Ada Fass parvient à sortir vainqueur de ce duel, il aura certainement les yeux rivés sur le prochain combat royal qui opposera le «Roi des arènes», Sa Thiès, à Siteu de Lansar. Tombeur de Eumeu Sène lors de sa dernière sortie -un adversaire qui a pourtant battu Balla Gaye 2 à deux reprises-, le jeune pensionnaire de Fass Benno rêve désormais de décrocher la couronne suprême.

Cette ambition s’est d’autant plus renforcée que le projet d’un combat contre le frère cadet de son adversaire du jour, Sa Thiès, est tombé à l’eau. A défaut de cette affiche, Ada Fass pourrait également croiser le fer avec Modou Lô. Ce dernier pourrait toutefois envisager une troisième confrontation face à Balla Gaye 2 (qui l’a déjà battu deux fois), à condition que le lutteur de Guédiawaye s’impose demain.

Un impératif de relance pour Balla Gaye 2

Cette confrontation sonne également comme une opération rachat pour Balla Gaye 2 dont la dernière sortie s’était soldée par un revers face à Siteu. Une contre-performance que son entourage avait alors imputée à une maladie. Aujourd’hui, le «Lion de Guédiawaye» semble avoir recouvré toutes ses capacités physiques, laissant entrevoir de réelles chances de succès.

En face, le jeune lutteur de Fass Benno ne manque ni d’ambition ni de verve. Particulière-ment offensif lors des face-à-face, il n’hésite pas à qualifier son aîné de «vieux lion édenté». Tout laisse ainsi présager un choc électrique entre deux lutteurs téméraires, avec la perspective d’une issue expéditive.

L’expérience face à l’appétit de grandeur

Fort de 21 années au plus haut niveau, Balla Gaye 2 -ancien «Roi des arènes»- conserve de solides arguments. Son vécu et sa science du combat constituent des atouts précieux. De son côté, Ada Fass entend marquer définitivement son territoire. Après avoir accroché une légende comme Eumeu Sène à son tableau de chasse, il veut franchir un palier décisif en faisant chuter Balla Gaye 2. Entre l’expérience d’un ancien monarque et l’appétit d’un jeune prétendant aux dents longues, ce duel s’annonce comme un véritable test de vérité.

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