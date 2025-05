Les habitants de Bambilor et environs ne veulent point cohabiter avec le Centre intégré de valorisation des déchets (Civd) devant être érigé au village de Mbeut. Ils ont manifesté leur opposition à ce projet à travers une descente dans la rue mardi, brûlant au passage des pneus à plusieurs endroits. Laquelle manifestation a d’ailleurs été marquée par l’arrestation d’une douzaine de personnes, libérées deux jours après. A l’occasion d’une activité citoyenne de nettoyage faisant suite à cette journée tendue du mardi, le Collectif citoyen pour la sauvegarde de bambilor et ses environs, qui porte le combat, a encore récusé l’implantation du Civd. «Ce projet, que nous dénonçons depuis son annonce, présente de graves risques pour l’environnement, la santé publique et l’équilibre socio-économique de la zone. Il a été conçu sans concertation réelle avec les populations concernées, bafouant ainsi les principes fondamentaux de la démocratie participative et de la transparence», a indiqué Saliou Diongue, Coordonnateur du collectif. «Les jeunes qui ont été arrêtés sont des citoyens engagés, conscients des enjeux écologiques et soucieux de l’avenir de leur communauté. Leur interpellation brutale par les Forces de l’ordre constitue une tentative inacceptable d’intimidation», a-t-il poursuivi, assurant que l’implantation du Civd serait une catastrophe compte tenu de la vocation agricole et écologique de la zone devant être préservée. Le collectif en appelle ainsi à la suspension du projet et l’ouverture de discussions inclusives allant dans le sens de trouver la meilleure solution. «Nous exigeons la suspension du projet de Centre intégré de valorisation des déchets jusqu’à la tenue d’une évaluation environnementale indépendante et participative. (Aussi) l’ouverture d’un dialogue inclusif avec les autorités locales, les experts et les populations pour examiner des alternatives respectueuses de l’environnement et des droits des citoyens. Le collectif réaffirme son engagement indéfectible pour la protection de l’environnement, la justice sociale et la dignité des habitants de Bambilor et ses environs», a posé M. Diongue, assurant que la position unanime des populations est le transfert du projet dans une autre zone.

Le gouvernement a décidé de mettre en place le Civd de Bambilor dans le cadre de la mise en œuvre du Promoged (Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides). Le projet inclut la mise en place d’équipements de pré collecte et collecte ainsi que des infrastructures de traitement des déchets solides.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn