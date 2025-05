Déconstruire les tabous entourant la question des menstruations impactant négativement le bien être des jeunes filles dans les écoles. C’est à cela que s’est attelée l’association Education-Vie-Espérance (Eve) mercredi, lors d’une séance de sensibilisation ayant enregistré la présence de plus de 300 filles à Bargny. «Notre objectif en venant ici était de sensibiliser le maximum de jeunes filles dans cette ville de Bargny à cette problématique, de distribuer des kits de dignité pour leur montrer que c’est un phénomène naturel et qu’elle ne doit pas être un frein à l’éducation et à la réussite», a souligné, à la fin de la rencontre, Fatou Mballo Thiam, vice-présidente de l’association s’activant dans l’éducation, l’autonomisation des jeunes filles et la promotion de l’égalité des chances dans les zones vulnérables. La rencontre a été l’occasion d’échanges et de partage d’expériences entre les jeunes filles et les panélistes. «Les règles sont source de décrochage scolaire et d’abandon des jeunes filles (…) Aujourd’hui, dans les villes, on est confrontés à ces problèmes. On a des jeunes filles qui n’ont pas les moyens d’acheter des serviettes hygiéniques. Qu’en est-il de celles qui sont dans les villages ?», a-t-elle posé, réitérant l’engagement de l’association à s’investir davantage sur la question. «On a voulu commencer par des actions, faire une cartographie des milieux qui en ont le plus besoin et mener nos actions ciblées sur cette problématique des règles et de l’éducation, ainsi que du leadership», a-t-elle insisté. Songué Diouf a, de son côté, souligné l’importance de la sensibilisation sur la problématique des menstrues qui demeure, selon son propos, «une question centrale mais en marge des préoccupations du système public général». «Des actions comme celles de l’association Eve vont dans le sens de décomplexer les jeunes filles», a avisé M. Diouf, un des animateurs du panel. Ceci vient en appoint, selon lui, au programme Education à la vie familiale (Evf), plombé par une insuffisance du quantum horaire dans les écoles pour son déroulement optimal. Les débats ont aussi porté sur le leadership féminin. «Au-delà des menstruations, il y a un vrai sujet de société où les jeunes femmes doivent exister, doivent être portées, doivent avoir des rôles modèles pour leur montrer que c’est possible. Il faut arriver à déconstruire les croyances», a relevé Carmen Thiam, animatrice du panel dédié au leadership féminin. La journée a été organisée en collaboration avec la Médiathèque Abass Ndione de Bargny qui a abrité l’événement.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn