La Basketball Africa League (Bal) et la Ville de Dakar ont organisé, ce samedi, la grande finale du Dakar City Run, sur le terrain de basketball récemment rénové de la Corniche de Dakar. Au terme d’une finale disputée, l’équipe de Dieuppeul-Derklé a remporté le tournoi devant Grand-Yoff sur le score de 24 à 21, décrochant ainsi le trophée et un chèque d’un million de F Cfa, informe rtmd. Cette compétition communautaire a réuni 12 équipes représentant autant de quartiers de la capitale, chacune composée de huit joueurs et joueuses. Une initiative destinée à rapprocher le basketball des populations, à promouvoir la pratique sportive et à offrir aux jeunes un cadre de compétition convivial et inclusif.

Qualifiées pour le Final Four après la phase de groupes, les équipes de Ouakam, Grand-Yoff, Dieuppeul-Derklé et Hlm ont disputé les demi-finales avant l’ultime confrontation. A l’arrivée, Dieuppeul-Derklé a pris le dessus sur Grand-Yoff dans une finale serrée. Une victoire saluée par Diary Diouf, coach de l’équipe championne, qui a exprimé sa satisfaction quant à la performance de ses joueurs et joueuses et au travail accompli durant le tournoi. Abdoulaye Diop, responsable Business et Développement de la Bal, a, pour sa part, mis en avant l’intérêt de cette initiative pour le développement du basketball à la base et le rapprochement avec les communautés. Elimane Mbengue, représentant de la Direction des sports et des activités de la Jeunesse (Dsja) de la Ville de Dakar, a également souligné l’importance de ce partenariat pour la promotion du sport de proximité.

A travers le Dakar City Run, la Bal et la Ville de Dakar réaffirment leur volonté de faire du basketball un véritable outil de cohésion sociale, d’inclusion et d’épanouissement de la jeunesse dakaroise.