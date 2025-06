Par Woury DIALLO –

L’As Douanes a arraché, hier à Marius Ndiaye, la «Belle», en s’imposant sur le fil (56-53) lors du match retour du «Final 4» du championnat national, face à l’Asc Ville de Dakar, chez les Hommes,

Battus à l’aller (42-63) par l’équipe championne en titre, les Gabelous se devaient de réagir pour ne pas dire adieu à une éventuelle qualification à la prochaine Basketball Africa League (Bal). Un match très disputé pendant les trois premiers quart-temps (15-11, 19-26, 37-37), avant que le dernier ne livre le verdict (56-53).

Déjà privés d’une troisième participation l’année dernière, les Gabelous ont usé de leur expérience pour s’offrir une dernière chance de se qualifier en finale et conserver un espoir de prendre part à la Bal. Sur­tout que les poulains de Pabi Guèye ont été éliminés en Coupe Saint-Michel par la même équipe de l’Asc Ville de Dakar.

Dans l’autre demi-finale, le nom du qualifié entre la Jeanne d’Arc et Guédiawaye Basket (Gba) sera connu à l’issue de la «Belle» prévue après la fête de Tabaski.

Par contre, chez les Filles, on connaît déjà l’affiche de la finale. La Jeanne d’Arc s’est adjugé hier le ticket après une deuxième victoire sur le Duc (61-52). La Vieille Dame sera opposée à l’As Ville de Dakar qui avait facilement dominé Saint-Louis Bas­ket Club (Slbc), samedi dernier.

wdiallo@lequotidien.sn