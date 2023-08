La Fiba Afrique met un point d’honneur à poursuivre son projet de développement cette année, et dans le cadre de cette initiative, la Fiba Afrique Regional Youth Camp aura lieu en 2023, après deux éditions réussies en 2021 et 2022.

Les prochains camps régionaux de jeunes sont prévus pour la deuxième moitié du mois de septembre. Conformément à la décision de Fiba Afrique, deux camps séparés seront organisés pour les garçons et les filles. Pour le premier Fiba Africa Regional Youth Camp de l’année, les garçons se réuniront à Bamako, au Mali, du 20 au 22 septembre.

Le camp réservé aux filles aura lieu à Kigali, au Rwanda, du 26 au 28 septembre. Dans chaque camp, 45 joueurs de 15 pays et 15 entraîneurs seront en action, avec 15 entraîneurs féminins pour le camp de Kigali. Fiba Africa Regional Youth Camp est un programme d’élite créé pour identifier et développer les meilleurs jeunes joueurs de basket-ball africains. Ces camps seront supervisés par des experts qui travailleront sur les aspects techniques du basket-ball pendant toute la durée des camps. Fiba Afrique a collaboré avec certaines des personnalités les plus renommées du basket-ball africain pour organiser ces Regional Youth Camps dont Astou N’Diaye, ambassadrice de la Nba Afrique, Christelle Ngarsanet, ancienne joueuse de l’Equipe nationale Ivoirienne et entraîneuse adjointe à l’Université internationale de Floride, Robert Pack, ancien joueur de la Nba pendant 13 saisons, entraîneur principal du Rwanda Energy Group (Reg) pendant la saison 2 de la Basketball Africa League, l’instructeur de la Fiba, Cheich Sarr, et la légende de la Nba Olumide Oyedeji. Durant ces camps, les participants recevront des outils pour optimiser leur développement personnel et apprendront les valeurs du leadership.

Outre la reconnaissance et l’épanouissement des talents du basket-ball africain, ces ateliers visent à faire des jeunes basketteurs et basketteuses, des acteurs-clés du changement en utilisant le basket-ball comme canal principal. Depuis son lancement en 2021, le Fiba Africa Regional Youth Camp a touché 43 pays, avec un total de 240 jeunes basketteurs dont 90 filles.

L’Egyptienne Salma Khedr, qui a participé au Fiba Africa Regional Youth Camp en 2022, est un parfait exemple de l’atout majeur que représentent ces camps. Salma a en effet représenté l’Egypte à la Coupe du monde féminine U17 de Fiba en Hongrie la même année, puis a fièrement porté les couleurs de l’Egypte à la Coupe du monde féminine de basket-ball U19 en 2023 de Fiba en Espagne. Parmi les autres participants aux camps de jeunes de 2021 et 2022, figuraient l’Egyptien Saifaddin Hendawy, champion d’Afrique U18 en 2022, le Malgache Andri Lovasoa, qui a mené les jeunes Ankoays à la médaille d’argent lors du Championnat d’Afrique U18 de la Fiba en 2022 et les a conduits à la Coupe du monde de basket-ball U19 de la Fiba en 2023 en Hongrie, ainsi que la Malienne Fatoumata Samake.

Cette plateforme d’élite est une composante essentielle de la stratégie de développement de Fiba Afrique, visant à préparer les joueurs aux défis de la compétition et à offrir des opportunités de formation grâce à la présence de recruteurs de différentes parties du monde.

