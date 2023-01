Le Président français, Emma-nuel Macron, et le commissaire de la Nba, Adam Silver, ont annoncé jeudi dernier, un plan global de collaboration sur une variété d’initiatives qui élèveront le basketball en France, mais aussi en Afrique, à tous les niveaux. Les deux hommes se sont rencontrés à Paris avant le «Paris Game 2023», avec le match Chicago Bulls-Detroit Pistons de la saison régulière. Dans cette collaboration, il est prévu davantage d’investissement dans les infrastructures de basket-ball en Afrique, y compris des installations polyvalentes pouvant accueillir des matchs de la Basketball Africa League (Bal) et de la Nba, et qui stimuleront la croissance économique des communautés à travers le continent. «Je suis ravi et fier du choix de la Nba de faire de la France et de Paris, l’un de ses terrains de jeu privilégiés dans le monde», a déclaré Emmanuel Macron. «Cela reflète la relation particulière et ancienne que la France entretient avec la Nba. Forts de l’excellence de nos formations, de la performance de nos équipes nationales et de l’accueil des Jeux de Paris 2024, nous avons aujourd’hui l’opportunité d’aller plus loin et de nous engager dans un partenariat utile et durable au profit du basket français, ainsi qu’en soutien de notre politique de développement en Afrique. Je suis très heureux de cette coopération qui ravira les fans et les pratiquants de basket de notre pays et contribuera à notre projet de faire de la France une grande Nation du sport.»

«Nous sommes honorés de travailler avec le Président Macron, la Fédération française de basket-ball et la Lnb, pour tirer parti de la formidable dynamique autour du basket-ball et de la Nba en France», a déclaré Silver. Avant d’ajouter : «Le Président Macron croit fermement au pouvoir du basket-ball d’inspirer et de connecter les gens partout, et nous voyons un énorme potentiel pour développer le jeu et générer des opportunités économiques autour du sport en France et en Afrique.» La Nba et la Lnb exploreront également des matchs d’exhibition et des événements auxiliaires mettant en vedette des équipes et joueurs de la Nba, de la Lnb et de la Bal ou encore du programme Jr. Nba Challenge Benjamin(e)s.

