Après le banc des Lionnes, Tapha Gaye démissionne de la Dtn. Celui qui cumulait les deux postes tourne ainsi le dos à la Tanière… sur fond de polémiques.Par Woury DIALLO –

Dans notre édition du mardi 8 août 2023, nous avons évoqué la situation de Tapha Gaye, dans le viseur de la Fiba et qui pourrait voir son poste de Dtn menacé à la suite de sa démission du banc des Lionnes. Et comme prévu, les choses sont allées très vite avec l’annonce hier de son départ de la Dtn.

Dans une lettre envoyée à la Fédération sénégalaise de basket (Fsbb), Tapha Gaye écrit : «Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, je viens par ce message vous demander de me décharger de mes fonctions de Directeur technique national pour des raisons personnelles», peut-on lire. Pour après adresser ses «remerciements» et sa «gratitude» à l’endroit du président de la Fsbb d’avoir pensé à lui «pour cette fonction ô combien prestigieuse. Merci encore pour ces trois années de collaboration». Les mêmes remerciements sont aussi adressés «à tous les membres du Comité directeur. Bonne chance à l’équipe dirigeante pour l’atteinte des objectifs futurs».

Tapha Gaye poussé à la démission ?

Après donc le banc des Lionnes, celui qui a remporté deux fois l’Afrobasket féminin quitte la Direction technique nationale. Une décision qui survient après une campagne en terre rwandaise très mouvementée, marquée par l’incident avec Fatou Pouye et le post de Cierra Dillard dénonçant le comportement de son coach pendant la finale.

Si on y ajoute la menace de sanctions de la Fiba-Afrique, on imagine l’ambiance délétère d’après-Kigali qui a fini de s’installer dans la Tanière et au sein de l’instance fédérale. D’où la question qui rebondit sur le parquet : Tapha Gaye a-t-il été poussé à la démission ?

El Hadji Sarr enfonce le clou !

Une question qui mérite d’être posée, si on sait que quelques minutes seulement après l’annonce de la démission de Tapha Gaye, le 3e vice-président de la Fsbb, El Hadji Sarr, s’est fendu d’un post sur son compte Facebook, pour attaquer, sans le nommer, son «ami», en exigeant «une évaluation sans complaisance». Avant d’ajouter : «Trop de choses se sont passées pour penser que la Fédération ne donnera pas de suite ; il y va de notre crédibilité. La responsabilité commande sur l’attitude.» Des propos qui ressemblent fort à un règlement de comptes à la suite de la sortie musclée de Tapha Gaye sur l’ancien chargé de communication de la Fsbb, au sujet du cumul.

En attendant la réaction du président de la Fsbb qui est très attendue, une nouvelle page du basket sénégalais devrait s’ouvrir. D’où l’importance de la prochaine réunion du Bureau fédéral ou de son Comité exécutif.

