La Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) participe au 22e congrès de la Fédération internationale de basketball (Fiba, monde), qui s’ouvre ce mercredi à Manille aux Philippines, annonce un communiqué de l’instance dirigeante du basketball sénégalais. Déjà présente à Manille, la délégation sénégalaise est dirigée par son président, Babacar Ndiaye, précise la même source. A l’issue de ce congrès, un nouveau président et un nouveau bureau de la Fiba seront élus pour les quatre ans à venir (2023-2027). Plusieurs autres sujets seront abordés à cette occasion dont le renforcement de la présence des femmes dans le basketball.

Il est également prévu une cérémonie de remise de prix Fiba récompensant le travail des fédérations nationales mem­bres.

La cérémonie d’intronisation de la volée 2023 du Fifa Hall of Fame est aussi au programme. Elle rendra hommage à dix athlètes et deux coaches dont le Chinois Yao Ming, le Brésilien Wlamir Marques et l’Austra­lienne Penny Taylor.

La 22e édition du congrès de la Fiba prendra fin jeudi, jour de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de basket prévue à Manille. La présente édition de la Coupe du monde est co-organisée par les Philip­pines, le Japon et l’Indonésie.

Plus de cent-soixante fédérations nationales sont attendues à ce congrès de la Fiba.

