La Conférence Sahara de la saison 5 de la Basketball Africa League (Bal) débute cet après-midi à Dakar Arena. L’As Ville de Dakar, l’équipe représentante du Sénégal, effectuera sa première sortie face à l’Us monastirienne (Tunisie), à 17h 30. En match d’ouverture, le champion en titre, Petro Luanda, fera face à Kriol Star du Cap-Vert, à 14h 30. Par Woury DIALLO –

Après l’ouverture de la saison 5, à Rabat au Maroc, avec la Conférence Kalahari, Dakar prend le relais de la Basketball Africa League (Bal), cet après-midi. En effet, à l’image des précédentes éditions, la capitale sénégalaise aura l’honneur d’accueillir la Conférence Sahara pendant une semaine.

En match d’ouverture, le champion en titre, Petro Luanda (Angola), fera son entrée face à Kriol Star (Cap-Vert) qui découvre la compétition. La rencontre est prévue à 14h 30. Hôte de la conférence, l’As Ville de Dakar effectuera aussi sa première sortie à 17h 30, face à l’Us monastirienne (Tunisie), championne en 2022. Deux belles affiches très attendues pour donner le tempo d’une compétition de plus en plus très disputée.

Représentant du Sénégal, le club de la Municipalité ambitionne de suivre les pas de l’As Douanes, finaliste en 2023. Pour cela, il s’est renforcé avec de grands joueurs habitués à la compétition, à l’image de l’ailier nigérien Abdoulaye Harouna, du meneur américain Will Perry, du pivot sud-soudanais Ater Majok et du Nigérian Devine Eke.

La saison 5 sera marquée par la participation de 156 joueurs, issus d’un nombre record de 28 pays répartis sur cinq continents, annonce un communiqué de la Ligue africaine de basket.

Pour rappel, la saison 5 de la Bal sera l’occasion d’honorer la légende Nba Dikembe Mutombo, notamment en apposant un patch «DM55» sur tous les maillots des joueurs et sur une sélection de tenues d’échauffement, ainsi qu’en observant des minutes de silence avant chaque phase de groupes de conférence. Le regretté quadruple défenseur de l’année en Nba et membre du Naismith Basketball Hall of Fame a été le premier ambassadeur mondial de la Nba après sa retraite en 2009.

Pour rappel, durant la saison 2025 de la Bal, chaque conférence de quatre équipes disputera une phase de groupes de 12 matchs, au cours de laquelle chaque équipe affrontera les trois autres équipes de sa conférence à deux reprises.

Après donc la phase de groupes de la Conférence Kalahari qui s’est tenue du 5 au 13 avril à Rabat, avec les qualifications officielles d’Al Ittihad d’Alexandrie (Egypte) et Rivers Hoopers (Nigeria), la Conférence Sahara dévoilera ses deux qualifiés le 4 mai prochain.

Quant à la phase de groupes de la Conférence Nil, elle se déroulera du 17 au 25 mai à la Bk Arena à Kigali, au Rwanda.

Huit équipes des trois conférences se rendront à Pretoria, en Afrique du Sud, pour quatre matchs de classement, suivis de huit matchs de barrage à élimination directe et d’une finale, du 6 au 14 juin 2025.

La saison 2025 sera diffusée en 17 langues auprès des fans de 214 pays et territoires.

