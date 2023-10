La saison régulière de la Nba a débuté mardi nuit avec un record de 125 joueurs internationaux provenant de 40 pays dont 15 joueurs africains. En l’absence de Gorgui Sy Dieng, le Sénégal sera représenté par Mouhamed Guèye des Hawks d’Atlanta.

Par Woury DIALLO – La National basketball association (Nba) a annoncé, ce mardi, qu’un nombre record de 125 joueurs internationaux, provenant de 40 pays et territoires sur six continents, figuraient sur la liste d’ouverture de la saison 2023-24, dont un nombre record de joueurs du Canada (26) et de la France (14). Il s’agit de la troisième saison consécutive au cours de laquelle les effectifs comptent au moins 120 joueurs internationaux et la 10e saison consécutive avec au moins 100 joueurs internationaux. Les 30 équipes Nba comptent au moins un joueur international. Il y a 15 joueurs africains dont le Mvp Kia Nba 2022-23, Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Cameroun).

Le Sénégal ne sera représenté que par un seul joueur. Il s’agit de Mouhamed Guèye, drafté cette année au deuxième tour par les Hawks d’Atlanta. Et cela, en l’absence de l’ancien pivot des Spurs de San Antonio, Gorgui Sy Dieng, non retenu cette année. Après une dizaine d’années en Nba, le natif de Kébémer, par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise de basket, n’a pas encore trouvé de point de chute, depuis la fin de son contrat, lors de la saison dernière. Coupé début janvier, le pivot des Lions avait été intégré pour terminer la saison avec des contrats piges.

Intéressant en Summer League…

Du haut de ses 2, 11 m, Mouhamed Guèye sera donc le seul Sénégalais à fouler les parquets de la Ligue américaine, cette année. Lui qui a affiché un gros potentiel, d’abord en Summer League et récemment en pré-saison.

Plein d’énergie et intéressant offensivement à 20 ans, le joueur né à Dakar a d’ailleurs marqué deux fois plus de 10 points dans les matchs de préparation. De bon augure pour la saison régulière. Mais aussi et surtout, dans l’espoir d’exister et de réaliser le même parcours que Gorgui Sy Dieng.

A noter que le précédent record de joueurs internationaux (121) et le record actuel de pays et territoires représentés (42) ont été établis respectivement au début des saisons 2021-22 et 2017-18.

Il existe plus de 35 joueurs dont au moins un parent est originaire d’un pays africain. Parmi les joueurs américains ayant des liens avec d’autres pays figurent Bam Adebayo (Miami Heat ; liens avec le Nigeria), Jalen Green (Houston Rockets ; liens avec les Philippines), Matisse Thybulle (Trail Blazers ; liens avec l’Australie et Haïti), Karl-Anthony Towns (Timber­wolves ; liens avec la Ré­pu­blique dominicaine) et Jaylin Williams (Thunder ; liens avec le Vietnam).

La 78e saison régulière de la Nba, débutée ce mardi nuit, sera suivie dans 214 pays.

