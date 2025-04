Après le traditionnel défilé du 4 avril, le président de la République est revenu sur l’importance du concept Armée-Nation, appelant les citoyens à renforcer leur collaboration avec les Fds pour relever ensemble les défis sécuritaires. Par Ousmane SOW –

Le Sénégal a célébré, hier, sur toute l’étendue du territoire national, le 65ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. A Dakar, une cérémonie riche, marquée par un défilé sur la nouvelle avenue baptisée Boulevard du Président Mamadou Diop, qui a servi de cadre symbolique à l’allocution du Président Bassirou Diomaye Faye. «Dans cette grande et splendide avenue que j’ai baptisée récemment Boulevard du Président Mamadou Diop, digne fils du Sénégal, qui fut président du Conseil des ministres du Sénégal à l’aube de notre indépendance, à qui revenait l’honneur mérité de prononcer le premier discours marquant le premier anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale que nous célébrons aujourd’hui», a-t-il rappelé, parlant d’un défilé «impeccable». S’inspirant du discours du président Mamadou Dia en 1961, Bassirou Diomaye Faye a insisté également sur l’importance du dialogue et de la coopération en Afrique. «Comme le président Mamadou Dia le 4 avril 1961, je voudrais vous demander, chers hôtes, de bien vouloir accepter de vous faire les interprètes auprès des peuples et gouvernements que vous représentez, de notre sympathie sincère et de notre profond désir de coopération pour bâtir cet univers de paix et de développement harmonieux indispensable au bonheur des hommes et des peuples», a-t-il lancé à l’endroit de ses homologues.

Dans son discours, le chef de l’Etat est aussi revenu sur l’importance du concept Armée-Nation, appelant les citoyens à renforcer leur collaboration avec les Fds pour relever ensemble les défis sécuritaires. «La symbiose entre civils et militaires et paramilitaires témoigne de la vitalité du concept Armée-Nation, qui symbolise la cohésion nationale que nous devons sans cesse cultiver et préserver dans un environnement de turbulences», dit-il, tout en rappelant l’expansion du terrorisme et des menaces transversales. «Nous vivons en effet dans un monde d’incertitudes persistantes, avec l’expansion du terrorisme et d’autres menaces, la violence transversale, les guerres majeures et la déstabilisation du Sahel. Nous devons nous préparer à faire face aux menaces, en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix, car les périls sécuritaires transcendent les frontières», explique-t-il, réitérant également son engagement à poursuivre les investissements dans les équipements et les infrastructures de défense afin de garantir la sécurité et la stabilité du pays. «C’est cela qui justifie la montée en puissance de nos Armées et les investissements dans les équipements militaires que nous poursuivrons pour assurer notre défense et notre sécurité, ainsi que notre stabilité», fait-il savoir. Pour lui, le soutien à la modernisation technologique et industrielle des Armées, dans toutes leurs composantes, est un impératif de premier ordre pour l’accomplissement efficace des missions. «C’est aussi un gage essentiel de notre indépendance et de notre sécurité collective. Elle restera par conséquent au cœur de mes priorités», a-t-il insisté.

ousmane.sow@lequotidien.sn