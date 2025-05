Le chef de l’Etat s’est prononcé, lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances, sur l’un des défis majeurs de notre pays : l’emploi des jeunes, qui reste «une priorité nationale». Dans un contexte marqué par des licenciements dans plusieurs entreprises, Bassirou Diomaye Faye a affirmé que le «gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d’insertion professionnelle de soutien à l’entreprenariat, ainsi que le renforcement de la formation professionnelle». D’ailleurs, à l’en croire, «en dépit des tensions économiques, le marché du travail en 2024 a connu une dynamique positive». Ainsi, renseigne-t-il, «le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du Travail et de la sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024». «Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs», s’est-il réjoui. Et d’indiquer : «Nous devons construire une passerelle solide pour insérer, former, soutenir les filières d’avenir, renforcer l’implication du secteur privé dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d’apprentissage.»