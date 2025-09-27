Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, vendredi, «compassion et solidarité indéfectibles» aux victimes du naufrage du bateau Le Joola dont le Sénégal a commémoré hier le 23e anniversaire. «En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Aux familles éprouvées, j’exprime, au nom du Sénégal, compassion et solidarité indéfectibles», a-t-il écrit sur sa page Facebook officielle. Selon Bassirou Diomaye Faye, «ce drame, l’un des plus douloureux de notre histoire, reste gravé dans la conscience nationale».

Le naufrage du bateau Le Joola, survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, a causé la mort de plus de 1800 personnes, selon un bilan officiel, ce qui fait de ce drame l’une des plus grandes catastrophes maritimes civiles de l’histoire.