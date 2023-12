On parle toujours de renouvellement générationnel dans les partis politiques. Mais, les centrales syndicales sont dirigées par les mêmes personnes depuis plus de 20 ans. Avec les nouvelles élections de représentativité, les mêmes Sg sont sur la ligne de départ : Mody Guiro à la Cnts, Cheikh Diop à la Cnts/Fc, Mademba Sock à l’Unsas… Ce sera encore reparti pour un nouveau mandat, car elles attirent l’essentiel des voix des travailleurs, notamment des enseignants. Or, les «bouffeurs de craie» appliquent souvent la règle des deux mandats. Voilà la bataille centrale !