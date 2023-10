La Coalition Benno bokk yaakaar de la commune de Linguère peut compter sur l’ancien Directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner), Djiby Ndiaye, par ailleurs Coordonnateur communal, pour la collecte de parrainages pour le candidat Amadou Ba. Djiby Ndiaye a mobilisé, en ce début de semaine, une rencontre politique et s’engage, avec ses militants et sympathisants, dans la campagne de collecte de parrainages afin de soutenir la candidature du Pm Amadou Ba pour la Présidentielle de 2024. D’après un communiqué, l’ancien Dg de l’Aner a mobilisé les jeunes et les femmes de la commune de Linguère, mais aussi les autres alliés de Bby présents dans la localité pour démontrer son engagement et son adhésion au choix de Amadou Ba. «La tâche ne sera pas facile. Il y a deux candidats à la Présidentielle dans la commune de Linguère. Donc, nous devons resserrer les rangs et faire preuve de plus d’ouverture pour l’élargissement de la base. Nous avons un bilan à mi-parcours rassurant, avec de grands projets en cours pilotés par un visionnaire, un leader national, africain, voire mondial, en l’occurrence le Président Macky Sall. Donc, je vous invite à mettre les bouchées doubles pour ratisser large dans le département, gage de la continuité du Pse», a déclaré Djiby Ndiaye devant un parterre de militants et sympathisants de la Coalition Bby. D’après eux, le charisme politique et l’ouverture qu’incarne Djiby Ndiaye ont fait renaître la Coalition Benno dans la commune de Linguère.

Par Ousmane SOW