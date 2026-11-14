Les sélections nationales masculine et féminine de beach handball du Sénégal ont célébré, vendredi à Saly, leurs médailles de Bronze obtenues aux Joj Dakar 2026, dans une ambiance festive et conviviale marquée par l’esprit d’équipe. Joueurs, joueuses, entraîneurs, parents, amis et camarades de classe se sont retrouvés dans une même effervescence, au milieu des accolades et des rires traduisant toute la satisfaction d’avoir porté haut les couleurs de son pays.

Au milieu de cette joyeuse agitation, difficile parfois de poursuivre une interview sans être interrompu par un coéquipier ou un entraîneur venu pour chambrer et plaisanter, histoire de faire définitivement relâcher la pression de la compétition.

Les équipes nationales masculine et féminine de beach handball viennent de décrocher chacune une médaille de Bronze et savourent pleinement leur récompense.

Dans cette ambiance de fête et de légèreté, les souvenirs de la veille ne sont pourtant jamais bien loin. Les défaites lors des demi-finales ont laissé des traces, mais elles ont aussi nourri une envie de rebondir.

Pour les garçons comme pour les filles, il fallait terminer la compétition sur une bonne note et offrir une médaille au Sénégal. Les médailles en poche, les deux équipes se retrouvent finalement pour une grande photo de famille. Un dernier moment de partage pour immortaliser ces moments historiques. Le Sénégal termine la compétition par le tournoi de beach handball avec deux médailles en Bronze et deux équipes à l’avenir prometteur.

Avec Aps