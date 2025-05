La Finlande restitue ce 13 mai 2025 au Bénin un trésor disparu depuis de nombreuses années. Cette pièce, un kataklè – un siège royal à trois pieds provenant du Dahomey – a été retrouvé au Musée national finlandais (Kansallismuseo) grâce au travail mené par une historienne de l’art et à une conservatrice du Kansallismuseo. Une enquête à laquelle RFI a collaboré.

C’est la ministre finlandaise de la Culture, Mari-Leena Talvitie, qui va remettre le siège aux autorités béninoises. La cérémonie se déroulera au palais de la Marina au siège de la présidence, signe que l’événement revêt une certaine importance. Ce sera là une restitution très symbolique car ce kataklè constitue la 27e pièce du trésor royal d’Abomey. Les 26 premières avaient été restituées le 9 novembre 2021 par la France au Bénin. Il s’agissait là de biens pillés en 1892 par le colonel français Alfred-Amédée Dodds lors du sac de la ville d’Abomey. Parmi les biens restitués à l’époque, il y avait des statues royales anthropomorphes, des récades, des portes du palais royal d’Abomey, des trônes ainsi que des sièges. Et parmi ceux-ci, il y avait déjà un kataklè. Ce second siège royal à trois pieds, qui va être rendu aujourd’hui, a été récemment retrouvé au Musée national de Finlande. Identifié après une longue enquête menée par l’historienne de l’art, Marie-Cécile Zinsou, et par l’une des conservatrices de ce musée, Pilvi Vainonen, enquête à laquelle RFI a collaborée. Comment cette pièce s’est-elle retrouvée à Helsinki ? Par un échange réalisé en 1939 par le musée de l’Homme (de Paris) avec le Musée national de Finlande. Une pratique courante à l’époque. Le musée de l’Homme, qui venait de succéder au musée d’Ethnographie du Trocadéro, souhaitait alors enrichir ses collections d’objets finno-ougriens de la vie quotidienne. Il a donc envoyé à Helsinki une quarantaine d’objets provenant surtout d’Afrique et d’Asie. Et dans le lot, il y avait donc ce kataklè. À Helsinki, le siège ne sera jamais exposé. Il atterrit dans les réserves du Musée national de Finlande où il va rester durant de nombreuses années. Mais les conservateurs vont au fil du temps perdre sa trace car il a été référencé comme étant un bien du Dahomey.

C’est lors des cérémonies de restitution à Cotonou, qu’une source proche du dossier confie au journaliste Pierre Firtion qu’une œuvre serait manquante. Intrigué, il s’interroge : et si c’était vrai ? Pourquoi n’a-t-elle pas été restituée avec les autres ? Où se trouve cette mystérieuse 27e œuvre ? Avec l’aide d’une historienne de l’art et d’une conservatrice d’un musée européen, le journaliste mène l’enquête entre Cotonou et Paris, en passant par Helsinki et Marseille. Il sera finalement identifié et retrouvé grâce à la persévérance de la conservatrice Pilvi Vainonen. Après avoir été donné au Musée d’ethnographie du Trocadéro à la fin du XIVe siècle, puis avoir été transféré en Finlande à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le kataklè vient tout juste de retrouver sa terre d’origine, 133 ans après l’avoir quittée. Le siège est arrivé le 12 mai à Cotonou, transporté avec grande précaution par la délégation finlandaise…

Rfi