Il n’est pas le patron de la mouvance présidentielle par hasard. C’est le message que Macky Sall a voulu faire passer en utilisant la rencontre avec ses responsables de Sédhiou en s’insurgeant contre les votes-sanctions qui ont fait perdre à Bby les départements de Sédhiou et Goudomp. Pour lui, la confiance s’obtient. Aussi a-t-il appelé ses partisans à occuper le terrain. Se prépare-t-il pour 2024 ? Eléments de réponse !

Par Malick GAYE – A Sédhiou, le Président Macky Sall ne s’y est pas rendu que pour évoquer les questions à caractère économique. A quel­ques mois de la Prési­dentielle de 2024, le patron de Benno bokk yaakaar (Bby) a mis à profit son déplacement dans le Pakao pour remobiliser les troupes après la défaite de son camp dans la localité aux élections législatives du 31 juillet 2022. «J’avoue que j’ai été très déçu par le département (de Sédhiou, Ndlr) lors des dernières Législatives, parce que je ne peux pas comprendre une perte à Goudomp tout comme Sédhiou. C’était une surprise ! Car on contrôle la majorité des mairies», a déclaré Macky Sall. Un discours qui n’est pas nouveau. En effet, ils sont nombreux à interpréter la percée de l’opposition comme le résultat de la division dans les rangs de la majorité présidentielle.

Pour cette rencontre avec les leaders politiques de la région, Macky Sall a, une fois n’est pas coutume, lancé des piques à l’opposition. Pour le patron de Bby, la division constatée dans les rangs de la mouvance présidentielle a favorisé l’opposition, qui «se berce d’illusions en pensant être majoritaire dans ce pays». «Ce résultat découlait du comportement des responsables qui travaillent dans la division. En faisant cela, vous pensez que vous sanctionnez des responsables, etc. C’est à la coalition tout entière que vous portez préjudice», a dit le patron de Bby. Ainsi, pour inverser la tendance, «cela exige que chacun retourne à sa base, pour faire le travail de prospection nécessaire. Allez à la rencontre des populations, connaître leurs préoccupations, etc. Vous faites les démarches qu’il faut et vous vous donnez la main. Nous ne sommes pas dans une phase où chacun s’autoproclame leader».

D’après Macky Sall, «ce qu’il faut retenir dans cette rencontre, c’est que le pouvoir est bâti sur la confiance des populations. Et celui qui n’intègre pas cela, c’est qu’il n’a rien compris à la politique». Le message du patron de Bby a ainsi la particularité d’être clair !

