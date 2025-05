El Hadji Fansou Bodian encourage la reddition des comptes, la bonne gouvernance et le respect des lois. Le guide religieux et initiateur du Gamou de Bignona a lancé ce message lors de la cérémonie officielle de la 33e édition de cet événement religieux qui a mobilisé des milliers de fidèles venus de l’intérieur du pays et de la sous-région.Par Khady SONKO

– Du haut de la tribune abritant la 33e édition du Gamou annuel de Bignona, le guide religieux et initiateur de l’événement a encouragé le gouvernement à poursuivre la reddition des comptes, la bonne gouvernance et le respect des lois. El Hadji Ousmane Fansou Bodian a demandé à ses talibés de pratiquer la droiture en toutes circonstances. «Je ne défendrai personne qui choisit le mal et la fraude. Que tous respectent la loi et la justice. Je n’interviendrai pour aucune personne mêlée à des affaires judiciaires ou comptables», a-t-il alerté. Sur le plan spirituel, le guide religieux dit : «Ne comptez sur personne pour le Paradis. Il dépend de vos œuvres sur terre.»

La cérémonie officielle de la 33e édition du Gamou annuel de Bignona a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, vendredi, à la tête d’une forte délégation gouvernementale composée de la ministre de la Femme, la ministre de la Culture, le ministre du Travail, le ministre de l’Education. Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Bignona, aux côtés de l’Imam ratib et guide religieux El Hadji Ousmane Fansou Bodian, dans le cadre de ce Gamou.

Le vénéré marabout a appelé à l’unisson et à l’entraide pour un Sénégal fort et paisible. El Hadji Fansou Bodian a aussi demandé du matériel agricole pour les paysans en cette veille d’hivernage, afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire dans le pays. Il a exhorté les autorités à œuvrer davantage pour la paix en Casamance, accompagner les élus pour qu’ils réussissent leurs missions, à se concentrer sur le travail et ne pas répondre aux provocations.

Après avoir sollicité des prières pour le chef de l’Etat et l’ensemble du gouvernement, et pour un Sénégal de paix, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a magnifié l’engagement du guide religieux pour la paix en Casamance et dans le pays, et ses initiatives pour perpétuer le savoir à travers ses nombreuses écoles coraniques.

Des milliers de fidèles sénégalais et ceux venant d’autres pays de la sous-région ont participé à ce rendez-vous religieux, l’un des plus importants en Casamance. La 33e édition avait comme thème : «Le développement d’une Na­tion repose sur ses enfants.»

ksonko@lequotidien.sn