Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, qui se sont achevés ce vendredi, resteront dans les annales du sport continental comme l’édition de tous les records pour l’Afrique, qui a largement dépassé ses performances historiques sur ses propres terres, dans une compétition toujours dominée par la Chine.

Pour cette première édition olympique organisée sur le sol africain, les délégations du continent ont réalisé une moisson exceptionnelle d’au moins 74 médailles (27 en or, 15 en argent et 32 en bronze) réparties entre plus d’une vingtaine de pays. Ce bilan surpasse largement le précédent record établi en 2018 à Buenos Aires (Argentine), où 14 nations africaines avaient cumulé 56 breloques (17 en or, 21 en argent, 18 en bronze). Il fait également plus que doubler les performances enregistrées lors des deux premières éditions, à savoir Singapour 2010 avec 35 médailles (12 en or, 10 en argent, 13 en bronze) pour 9 pays, et Nankin 2014 (Chine) avec 32 médailles (10 en or, 11 en argent, 11 en bronze) pour 12 nations.

Depuis le lancement des Joj en 2010, cette montée en puissance s’appuie sur un noyau dur de cinq nations africaines présentes sur les podiums à chacune des quatre éditions : l’Egypte, l’Ethiopie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Maroc, auxquels s’ajoute l’Ouganda, également médaillé sans régulièrement.

Au fil des olympiades, le cercle des pays africains médaillés n’a cessé de s’élargir grâce à de nouveaux entrants. Singapour en 2010, aux côtés des locomotives habituelles, le Nigeria, l’Erythrée et la Guinée équatoriale avaient ouvert le compteur continental.

A Nankin en 2014, cinq nouveaux pays avaient rejoint le tableau des médailles : le Ghana, la Zambie, le Botswana, la Tunisie, le Burundi et Djibouti. A Buenos Aires en 2018, l’Algérie, l’île Maurice et le Niger avaient décroché les premières médailles de leur histoire aux Joj.

A Dakar en 2026, cette dynamique s’est amplifiée avec l’entrée remarquée du Sénégal, pays hôte classé sixième au tableau général (12 médailles : 5 en or et 7 en bronze), ainsi que d’autres nations comme la Gambie, le Zimbabwe ou encore Madagascar.

Le Sénégal sixième avec 12 médailles

Sur le plan mondial, l’édition dakaroise confirme toutefois l’hégémonie de la Chine, qui conserve la tête du classement général des médailles. A Dakar, la délégation chinoise s’est imposée avec 33 médailles (18 en or, 8 en argent et 7 en bronze), devançant le Japon (28 médailles : 11 en or, 8 en argent et 9 en bronze)) et la Russie (14 médailles : 8 en or, 4 en argent et 2 en bronze). L’Empire du Milieu avait déjà dominé l’édition inaugurale de Singapour 2010 avec 51 médailles (dont 30 en or), puis celle de Nankin 2014 à domicile avec un total de 65 breloques (dont 38 en or). Seule l’édition de Buenos Aires 2018 avait échappé à la première place chinoise, la Chine terminant alors deuxième avec 36 médailles (18 en or) derrière la Russie (59 médailles dont 29 en or).

Sur le continent africain, l’Egypte demeure la première Nation au classement. Elle occupe la quatrième place avec 12 médailles dont cinq en or et une en argent. L’Ethiopie se positionne au cinquième rang avec cinq médailles d’or et trois d’argent.

Le Sénégal, pays hôte de cette édition, occupe la sixième place avec 12 médailles. Le Kenya occupe la huitième place avec six médailles dont quatre en or et deux en argent. L’Afrique du Sud se classe neuvième avec onze breloques, réparties entre trois médailles d’or, cinq d’argent et trois de bronze.

D’autres pays africains figurent également parmi les nations médaillées. Le Zimbabwe compte une médaille d’or, la Gambie une médaille d’argent et la Tunisie deux médailles d’argent. Le Maroc totalise trois médailles dont une en argent et deux en bronze. Le Niger a remporté deux médailles de bronze, l’Ouganda trois, tandis que l’Algérie, le Burundi, Madagascar et la Zambie comptent chacun une médaille de bronze.

Avec Aps