Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi était présent au tribunal de Dakar pour le procès en appel pour diffamation.

Birame Soulèye Diop et des députés de la mouvance ont encore exprimé leur soutien à leur chef de file. Selon ce cadre de Pastef, Ousmane Sonko sera candidat du scrutin du 25 février 2024. Il dénonce, par ailleurs, un procès qui a pour but de l’éliminer de ces échéances.

« On ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre de parrainage pour choisir qui et qui sera candidat ou qui ne le sera pas » a dit Birame Soulèye Diop qui invite les militants et partisans de Pastef à rester déterminer et mobiliser.