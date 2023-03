La vie des Noirs compte non ? En Tunisie, un chef d’Etat haineux a jeté à la vindicte populaire des milliers de Subsahariens, pour masquer sans doute ses échecs politiques et économiques. Pour l’instant, les chefs d’Etat africains ont préféré s’emmurer dans un silence gênant. Ils se contentent juste de la facilité en mettant en place des ponts aériens. Alors que le Président tunisien oublie que le monde se construit avec des ponts d’intégration et non avec un discours xénophobe. Et Eric Zemmour, ancien candidat de l’Extrême-droite à la Présidentielle française, a félicité le Président Kaïs Saïed. C’est dire…