Face au blocage persistant des lois de finances et des projets de transformation économique, le Mouvement des cadres patriotes républicains monte au créneau. Dans un vitriol contre la majorité parlementaire, l’organisation fustige une dérive partisane aux lourdes répercussions sociales et économiques, brandissant la dissolution de l’institution comme unique porte de sortie démocratique.

Par Justin GOMIS – Le Sénégal fait face à une épreuve charnière de son parcours démocratique. C’est le constat alarmant dressé par le Mouvement des cadres patriotes républicains, en conférence de presse hier, qui accuse l’Assemblée nationale d’avoir dévié de sa mission constitutionnelle fondamentale pour s’enfermer dans une logique de confrontation partisane. Selon les termes du communiqué, l’Hémicycle se serait transformé en «quartier général» au détriment des aspirations légitimes du Peuple.

Au cœur de cette fronde, le blocage de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 et le rejet en cours des programmes de la loi de finances initiale 2027 de plusieurs ministères. Pour les cadres patriotes républicains, cette posture paralyse le fonctionnement normal de l’Etat, provoquant une instabilité institutionnelle préjudiciable à la crédibilité internationale du pays -illustrée, selon le texte, par la dégradation de la notation souveraine de Caa2 à Ca et le recul des partenaires techniques et financiers.

Le mouvement déplore des conséquences désastreuses sur l’économie nationale, citant pêle-mêle le frein aux investissements stratégiques : l’obstruction faite à la Lfr 2026 bloque la relance d’entreprises nationales (via un fonds de 300 milliards), ainsi que la subvention de l’énergie à hauteur de 468, 3 milliards. Il y a aussi la précarisation des populations vulnérables : le blocage des programmes sociaux prive les citoyens des filets de sécurité indispensables. Le communiqué pointe notamment le rejet du programme de bourses familiales, le gel des allocations étudiantes, ainsi que la mise en péril des chantiers liés aux inondations, à l’accès à l’eau potable et aux cités religieuses. Le Mouvement des cadres patriotiques dénonce aussi l’asphyxie du secteur du Btp, considérée comme un «coup dur porté à l’emploi des jeunes (ingénieurs, architectes, maçons et ouvriers) et aux filières induites du transport et de la restauration».

La dissolution comme horizon politique

Face à ce qu’il qualifie de «sabotage économique» et de mépris envers les couches défavorisées, le mouvement soutient que la représentation parlementaire actuelle a perdu sa légitimité morale pour légiférer au nom du Peuple sénégalais. Estimant que l’institution est devenue un frein au progrès socio-économique, les cadres républicains appellent à un sursaut national et concluent que la dissolution de l’Assemblée nationale assortie d’un retour aux urnes demeure «la seule issue démocratique et pacifique».