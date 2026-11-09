Réunie en conclave ce samedi, la Coordination départementale Kiiraay/Les patriotes républicains de Tivaouane monte au front. Emmenés par Moussa Sarr, les responsables locaux dénoncent le rejet de la Loi de finances rectificative par les députés de Pastef, y voyant une volte-face politicienne qui menace directement le développement local et le quotidien des populations.

Par Cheikh CAMARA – «Tivaouane ne doit pas payer le prix des contradictions politiques de Pastef et des calculs politiques de Ousmane Sonko.» Telle est la position ferme affichée par les responsables et militants de la Coordination départementale Kiiraay/Les patriotes républicains de Tivaouane, à l’issue de leur conclave tenu ce samedi 7 novembre 2026. Bien décidés à «défendre les intérêts du département», ces derniers exigent que les priorités des populations soient replacées au-dessus des considérations partisanes. Sous la conduite de Moussa Sarr, président du Conseil d’administration (Pca) de Fdcuis, et de ses camarades, ils ont vivement fustigé le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) par les députés de Pastef, une posture qui, selon eux, interroge lourdement le sens des responsabilités de ses auteurs.

Une incohérence politique pointée du doigt

Dans leur ligne de mire, la volte-face prêtée à l’Exécutif et à sa majorité. «Notre première interpellation s’adresse à Monsieur Ousmane Sonko. Comment peut-on rejeter aujourd’hui une Loi de finances rectificative alors que son propre gouvernement en a fait adopter deux lorsqu’il était Premier ministre ?», s’interrogent les membres de la coordination. Ils rappellent ainsi qu’en l’espace de quelques mois, sous sa mandature, le pays a vu l’adoption de la Lfr 2024 (promulguée le 31 décembre 2024) puis d’une seconde Lfr le 8 juillet 2025 (portant le numéro 2025-10).

Pour Moussa Sarr et ses collègues, la question demeure : pourquoi ce qui était jugé nécessaire et légitime hier devient-il soudainement inacceptable aujourd’hui ? Une contradiction manifeste qui démontre, à leurs yeux, que la gestion de l’Etat est sacrifiée sur l’autel des intérêts partisans, au mépris des conséquences socio-économiques directes pour les citoyens.

Au-delà des querelles macroéconomiques, l’inquiétude des patriotes républicains de Tivaouane est d’abord d’ordre social. Derrière les arbitrages budgétaires et le jeu politicien, rappellent-ils, se cachent des réalités quotidiennes cruciales : les bourses de sécurité familiale destinées aux ménages vulnérables, les pistes de désenclavement indispensables au désenclavement des villages, l’accès à l’eau potable et la régularité de la fourniture d’électricité, les infrastructures structurantes nécessaires à l’essor du département.

En s’opposant à la Lfr sans considération pour ses répercussions territoriales, les députés de Pastef font courir le risque de voir les attentes fondamentales des Tivaouanais reléguées au second plan. Face à ce qu’ils qualifient de péril pour le développement local, la coordination départementale interpelle sans détour les deux députés élus dans la circonscription, en l’occurrence Monsieur Ousmane Ciss et Madame Grasse Faye. «Vous avez été élus pour défendre les intérêts des populations de Tivaouane. Votre mandat parlementaire, pour lequel nous nous sommes battus pleinement, est une responsabilité envers vos électeurs, et non une simple obligation d’obéissance aux consignes de votre parti. Les populations ont droit à des explications et à un compte rendu de votre action», ont-ils martelé en guise d’avertissement.

cheikh.camara@lequotidien.sn