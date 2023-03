Keiko Miwa est la nouvelle directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. La Japonaise remplace l’Ethiopien Nathan Belete. Qui vient de boucler son mandat de 4 ans.

Par Malick GAYE – Keiko Miwa, c’est un nom avec lequel il faudra désormais se familiariser. Doctorante en politique éducative et en études administratives de l’Université d’Etat de New York à Albany, la Japonaise est devenue, depuis le 28 février, la nouvelle directrice des Opérations de la Ban­que mondiale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Précédemment Directrice ré­gionale pour le développement humain dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Keiko Miwa a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 2001. Ainsi, sa mission est d’assurer, dans les cinq pays, la supervision du dialogue politique et des engagements stratégiques de l’institution de Bretton Woods avec les gouvernements, les principales parties prenantes et les partenaires au développement. Elle devra aussi renforcer le portefeuille d’études analytiques et d’engagements de prêt qui produisent des résultats à grande échelle, notamment en renforçant la collaboration avec la Société financière internationale (Ifc) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), des filiales du Groupe de la Banque mondiale.

Faut-il le préciser, Keiko Miwa a rejoint la Banque mondiale en janvier 2001, où elle a commencé sa carrière en travaillant sur la Mauritanie et la Sierra-Leone. Elle a occupé plusieurs postes, notamment celui de Représentante-résidente (Country manager) de la Banque mondiale en Répu­blique démocratique populaire Lao (Rdp Lao) et directrice dans la région Asie du Sud pour l’éducation. Jusqu’au 28 février 2023, elle était Directrice régionale pour le développement humain dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Keiko Miwa remplace ainsi Nathan Belete dont la mission consistait à la facilitation et au renforcement de la collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale, afin d’atteindre le double objectif de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée et amener efficacement l’équipe de pays à identifier des solutions de développement innovantes. Belete est de nationalité éthiopienne, il a rejoint la Banque en 2000 en tant que jeune professionnel. Il a occupé divers postes au sein de l’institution, notamment celui de spécialiste en agriculture en Chine et en Inde, avant de devenir chef de secteur du développement durable en Afrique de l’Est, puis responsable sectoriel développement durable en Indonésie.

