En procédant à l’inauguration d’infrastructures scolaires dont il a financé la construction et à d’autres actes de portée sociale, Abdoul Doudou Ly montre toujours son attachement à la commune de Bokidiawé.

Par Demba NIANG – Après avoir financé la construction de deux salles de classe, Abdoul Ly a procédé à leur inauguration à Féto Sadel, qui disposait surtout d’abris provisoires. Ce patelin situé dans le Diéri, notamment dans la commune de Bokidiawé, a accueilli dans l’allégresse l’ancien Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), lors d’une cérémonie présidée par l’adjoint au sous-préfet d’Ogo et le Secrétaire général de l’Inspection d’académie de Matam. Le chef de village de la localité a été élogieux à l’endroit de Abdoul Doudou Ly. Dans son discours, le bienfaiteur explique la portée de son geste : «Lors de la campagne des élections locales de 2022, nous avions visité ensemble cet établissement. J’avais pris l’engagement de construire deux salles de classe pour mieux assister le chef de l’Etat dans sa politique. Comme toujours et pour l’éternité, nous restons dans notre sacerdoce : servir toujours les populations, et peu importe les stations que nous occupons. Et nous restons persuadés que l’éducation n’a pas de prix.» Dans la foulée, il a été procédé à la distribution de kits scolaires aux élèves, qui rêvent de poursuivre leurs études jusqu’au bout.

Dans l’après-midi d’hier, les populations de la commune de Bokidiawé se sont retrouvées ce vendredi à Doumga Ouro Alpha, fief de M. Abdoul Doudou Ly. Les femmes, venues des quatre coins de la commune, ont bénéficié de kits pour «mères et enfants». En outre, la journée d’hier a été aussi marquée par une Assemblée générale organisée par ses partisans qui espèrent une nouvelle nomination de M. Ly «à un poste de responsabilités pour la pérennisation des œuvres sociales de leur leader» qui, disent-ils, «est resté dans la dynamique des œuvres sociales et du développement de la commune de Bokidiawé». Dans son adresse aux populations, il rappelle son ancrage au sein du parti présidentiel. Il dit : «Tout ce grand monde réuni autour de moi, ce sont les militants et sympathisants de l’Apr et du Président Macky Sall.» Après avoir déclaré que son compagnonnage avec Macky Sall n’est nullement lié à un poste, il leur conseille d’être à l’écoute du chef de l’Etat. «C’est lui qui est notre leader», rappelle-t-il. Il poursuit : «Dans les mois à venir, nous allons démontrer notre force politique au service du Président Macky Sall. Aussi, nous réitérons notre engagement auprès du Coordonnateur départemental de l’Apr-Matam, Farba Ngom, et sommes encore plus que déterminés à œuvrer pour le bien-être des populations de la commune, grâce à la vision éclairée du Président Macky Sall.»

Correspondant