Le changement politique intervenu à la tête du pays depuis près d’un an bientôt n’est pas globalement négatif. S’il est vrai que les nouveaux dirigeants semblent tâtonner dans beaucoup de leurs initiatives, ils ont aussi permis l’émergence d’une nouvelle classe politique, en attendant de vrais hommes d’affaires. Ainsi, on a fini par se débarrasser de la belle engeance qui entourait l’ancien Président Sall. Toujours à ses basques, le suivant même à l’étranger, pour s’afficher à ses côtés, et lui susurrer à l’oreille. Cela, pour éviter de faire le travail pour lequel ils dévoraient les finances du pays. Leurs anciens services commencent à respirer aussi.