Avec son inauguration hier, la Mosquée Thierno Mouhamadou Seydou Ba fait partie des merveilles cultuelles de la ville de Dakar. Entamés il y a 40 ans, ses travaux ont été achevés dans le cadre du Projet de modernisation des sites religieux lancé par le Président Sall.

Par Ousmane SOW – Après Massalikoul Djinane et Plateau, la Mosquée Thierno Mouhamadou Seydou Ba de Bopp a été inaugurée hier. Et elle a fait le plein de fidèles, qui voulaient assister à cette première.

Macky Sall y a prié lors de la prière du vendredi, en présence du khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Accompagné de membres du gouvernement, dont le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le chef de l’Etat a rendu hommage au marabout et à l’ensemble des familles religieuses présentes à la cérémonie.

Pour la famille Ba, c’est la fin d’un processus de construction entamé il y a 40 ans par Thierno Mouhamadou Seydou Ba. Hamidou Abdoul Guida Niang, disciple de Thierno Mouhamadou Seydou Ba, a rappelé que c’est en 1962 que le guide religieux a eu l’idée de trouver un lieu de prières pour les fidèles. «En 1961 et 1962, le marabout séjournait chez El Hadj Baïla Sow, un fonctionnaire du ministère des Finances. Il avait émis le souhait de trouver un lieu de prières pour ses disciples», a-t-il expliqué à l’Aps. Cela poussa alors M. Sow à mettre sur pied l’Association des musulmans de Bopp, laquelle obtint un bail de l’Etat du Sénégal pour la construction de la mosquée.

Selon lui, la première pierre fut posée en 1982, mais les travaux démarrèrent véritablement le 4 janvier 1993, sous la conduite de la Fondation Dental Daaka. Et depuis cette date, ils n’ont pas connu d’interruption. Mais, le chef de l’Etat, Macky Sall, dans le cadre de l’assistance des pouvoirs publics aux familles relieuses, a décidé de prendre en charge la finition des travaux. «En 2017, l’Etat a pris le chantier en main et y a mis environ 2 milliards de francs Cfa», a expliqué Siradji Agne, représentant du khalife de Médina Gounass et chargé du suivi des travaux.

Macky Sall a remis au khalife, les documents du titre foncier de la mosquée. Le patriarche de Médina Gounass, heureux de la réception de cette mosquée de plus de 7000 m², salue l’appui du chef de l’Etat : «C’est une chance pour lui de venir achever cet édifice. Que le bon Dieu vous accompagne dans les projets que vous avez pour le Sénégal. Tous les présidents qui vous ont succédé ont travaillé, mais il faut reconnaître que vous avez aussi laissé votre empreinte. Il faut rendre grâce à Dieu pour cette chance.»