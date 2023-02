Mouhamed Lamine Ly, expert en santé publique, conseille à l’Etat du Sénégal de reprendre les négociations avec la coalition And Gueusseum et l’intersyndicale des collectivités territoriales. Selon lui, il faut que « trouver des solutions pour arrêter cette catastrophe sanitaire et qui risque de coûter beaucoup de vies infantiles ».

L’expert en santé publique a réagi, sur les ondes de Sud Fm, sur l’incidence de la grève des agents de la santé qui ont entrepris un boycott du programme élargi de vaccination (Pev). Il concède que les syndicalistes « ont touché un point sensible parce que le Pev est un programme phare du ministère ».

« Nous voyons que cette mesure syndicale qui vient après plusieurs mois de patience et de négociation risque d’entrainer une recrudescence de beaucoup de maladies dont la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche ou la rougeole, qui est déjà là d’ailleurs surtout à Kédougou » a expliqué Mouhamed Lamine Ly sur Sud Fm.

L’expert souligne aussi un impact du boycott du Pev sur la surveillance des maladies évitables.

« Quand on ne vaccine pas, on risque de ne pas bien faire cette surveillance qui fera que ces maladies pourront s’étendre » a révélé Mouhamed Lamine Ly.