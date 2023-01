Le Général de brigade, Mama­dou Ndoye, a été installé, jeudi, dans ses fonctions de Com­mandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers par le ministre de l’Inté­rieur.

Le Général Ndoye est titulaire d’un Master en Sciences politiques option défense, géostratégie et dynamique industrielle, obtenu à l’université Paris 2 Panthéon Assas, en 2009. Il a reçu des décorations dans l’Ordre national du Lion et de l’Ordre national du Mérite. Il a également reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers du Sénégal et est chevalier de l’Ordre international de la Protection civile.

Né en 1969 à Kaolack, le Général de brigade Mamadou Ndoye est marié et père de trois enfants.