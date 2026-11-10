L’Assemblée nationale a rejeté coup sur coup les budgets de la Santé, de la Famille et de la Culture. Motif ? Une insincérité budgétaire flagrante et le fantôme de la Lfr 2026 non adoptée. Si la vague de refus s’étend aux autres ministères, le Sénégal fonce droit vers un crash financier inédit. Sans lois de finances validées, plus aucun investissement public ni grand projet ne verra le jour en 2027. Réduite aux dépenses d’urgence, la machine d’Etat menace de se paralyser. L’Exécutif et le Parlement s’affrontent, mais c’est toute l’économie nationale qui retient son souffle.