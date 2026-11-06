Face à l’escalade du bras de fer budgétaire entre le gouvernement et la majorité parlementaire, la Société civile sénégalaise tire la sonnette d’alarme. Alarmées par le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 et les incertitudes planant sur le Budget 2027, une vingtaine d’organisations majeures ont publié une déclaration commune ce jeudi 5 novembre 2026. Evoquant un risque d’impasse financière frôlant le défaut de paiement, elles appellent solennellement le président de la République et le président de l’Assemblée nationale à dépasser les querelles partisanes au nom de l’intérêt supérieur de la Nation.

Par Justin GOMIS – Le blocage budgétaire place le Sénégal dans une zone de turbulences inédite. Réunies à Dakar, vingt organisations de la Société civile -parmi lesquelles le Cosce, Africajom Center, la Raddho, la Lsdh, l’Ong 3D ou encore le Forum du justiciable- ont exprimé leur «vive préoccupation» face à la tournure prise par les événements à la Place Soweto.

Dans un contexte socio-économique déjà tendu par la cherté de la vie, la précarité de l’emploi et des attentes sociales fortes, le rejet de la Lfr 2026 est perçu comme un élément déstabilisateur majeur. Selon les signataires, la situation actuelle «aggrave cette conjoncture préoccupante, qui frise le défaut de paiement et expose le pays à un risque de banqueroute». Une telle dégradation financière risquerait de paralyser directement le fonctionnement de l’Etat, d’interrompre le financement des programmes sociaux indispensables et de briser l’effort de relance économique.

La primauté des intérêts citoyens sur les calculs politiques

Déplorant le spectacle de confrontation institutionnelle auquel se livrent l’Exécutif et le Législatif, les acteurs citoyens rappellent que les règles du jeu démocratique ne doivent pas se faire aux dépens des populations. Tout en reconnaissant que les divergences et les rapports de force font partie intégrante de la vie républicaine, les organisations soulignent que leur résolution «doit s’inscrire dans le respect de la Constitution, des prérogatives de chaque institution et de l’intérêt général». «L’intérêt des populations ne saurait être l’otage des divergences politiques», assènent les organisations dans leur manifeste commun, appelant à un sursaut collectif pour préserver la stabilité nationale.

Face à l’urgence de la situation et avant la reprise des travaux parlementaires programmée ce samedi, la Société civile interpelle directement les deux têtes d’affiche du pouvoir d’Etat. Elle demande solennellement au président de la République et au président de l’Assemblée nationale de nouer sans délai un dialogue constructif basé sur le respect mutuel et la responsabilité républicaine.

Réaffirmant leur rôle de veille citoyenne et de facilitation démocratique, les signataires se disent prêts à apporter leur médiation pour désamorcer la crise et accompagner toute initiative visant un accord budgétaire équilibré. A l’heure où les tensions politiques menacent l’économie nationale, la balle est désormais dans le camp des dirigeants pour privilégier la concertation républicaine.

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