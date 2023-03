Déplacées à Jaxaay après les pluies diluviennes, les populations de ce quartier sont rattrapées aussi par les inondations dans leur nouvel habitat. Elles espèrent que ce problème sera corrigé rapidement.

Par Alioune Badara NDIAYE – Les habitants de Jaxaay, quartier situé dans le département de Keur Massar, sont poursuivis par le problème des inondations. Déplacés de la banlieue dakaroise du fait de ce phénomène ayant rendu invivable leur lieu d’habitation, ils font face au même problème dans le terroir où ils vivent depuis plus d’une dizaine d’années. «On a quitté des communes comme Wakhinatt Nim­zath, Djeddah Thiaroye Kao, Gounass et autres sites dans la banlieue pour être recasés ici à Jaxaay. Ce qui a été à l’origine de notre déplacement, on est en train de vivre pire, car en ce temps, nous n’avions pas les problèmes que nous sommes en train de vivre présentement», a indiqué dimanche, Ibrahima Kébé, délégué du quartier Unité 11 A et membre du Collectif pour la protection du cadre de vie de Jaxaay. «De l’Unité 12 à 27, il n’y a pas de canaux», a-t-il fait savoir. Lui et ses camarades ont tenu une mobilisation à proximité du terrain de football de la localité, qui a été le réceptacle des eaux pluviales pompées dans le quartier et ceux des alentours. Un terrain plein jusque-là d’eau à la couleur verdâtre. «L’hiver­nage est terminé depuis plus de six mois et les eaux pluviales sont encore là dans nos quartiers. Imaginez ce que sera la situation à la prochaine saison des pluies», a-t-il insisté, notant que ce calvaire est en train d’être vécu depuis deux ans. La cause de ces impairs, un manque de système de drainage des eaux malgré que ceci avait été inclus dans le projet de voierie. «Avant même la construction de la route sur deux fois deux voies, on avait vu le cahier des charges et il était aussi question de canalisation. La construction a été achevée et il n’y a pas de canalisation», a déploré le chef de quartier, assurant que Jaxaay est un cas urgent à traiter. A en croire Dame Sène, coordonnateur du collectif, les travaux en cours dans la localité ont accentué le problème. «Les travaux du Promovilles sont la source principale de ce problème. Ce tronçon de 3 km, qui est parti du rond-point Senelec jusqu’à Jaxaay 2, n’est pas canalisé. Le réseau de rue est en train d’être disloqué et nous subissons les conséquences», a-t-il posé. «Nous lançons un appel solennel aux autorités de ce pays pour qu’elles viennent secourir Jaxaay», a noté M. Sène, appelant ainsi à la mise en place d’un réseau d’assainissement ou d’un bassin de rétention pour épargner les populations des affres des inondations qui avaient acté leur recasement sur ce site.

