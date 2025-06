Depuis 5 jours, on entend de moins en moins les klaxons matinaux des véhicules de ramassage des ordures. Les concessionnaires, qui réclament l’apurement d’une dette de 18 milliards par l’Etat, sont en grève pour dénoncer cette situation qui mettrait en péril leurs outils de travail. Par Justin GOMIS –

Ça ne sent pas bon pour les ménages sénégalais. Les concessionnaires du nettoiement ne veulent plus faire de concession à l’Etat pour dénoncer le «manque de considération» des autorités à leur égard. Selon Ndongo Fall, président du Collectif des concessionnaires, il y a un non-respect des accords conclus avec l’Etat pour l’apurement de leur dette estimée à 18 milliards F Cfa. «Vous êtes au courant que l’Etat nous doit des factures impayées estimées à 18 milliards de F Cfa. Le ministre de tutelle nous a reçus, il s’était engagé de tout faire pour apurer la dette, mais depuis lors nous n’avons rien reçu. On l’a entendu dans une émission dire que l’Etat remet chaque mois 1, 5 milliard F Cfa. On reconnaît sa volonté de vouloir éponger la dette, mais c’est le ministère des Finances qui n’a pas débloqué l’argent», regrette le président du collectif. Selon lui, «cette enveloppe annoncée est dérisoire par rapport aux 18 milliards de francs». Dans ses explications, il dénonce cette stratégie des autorités, qui veulent les «mettre en mal avec leurs fournisseurs». «A chaque fois, les autorités disent qu’elles leur versent 1,5 milliard, et ils viennent réclamer leur argent», regrette M. Fall.

Aujourd’hui, poursuit Ndongo Fall, cette «situation dramatique» a des conséquences sur leur activité et leurs outils de travail plombés par plusieurs mesures restrictives. «Nous sommes confrontés au blocage de nos comptes auprès des fournisseurs de carburant, ainsi que le blocage de nos lignes de financement bancaire. On subit une pression de nos salariés en raison des arriérés», énumère le président du collectif. Il insiste : «A défaut d’une solution immédiate à l’ensemble des points énumérés ci-dessus, nous serons dans l’impossibilité de reprendre le service de collecte des déchets sur l’ensemble du territoire national.» Cette annonce serait un «avertissement» des concessionnaires du nettoiement, qui viennent porter à l’attention du public et des autorités les informations qui justifient l’arrêt des prestations de collecte des déchets sur l’ensemble du territoire national depuis 4 jours. Cette décision, rappelle Ndongo Fall, a été prise «après une série de discussions avec les entités en charge qui n’ont pas abouti». Pour lui, ils ont longtemps retardé la grève. «Et c’est parce que nous sommes soucieux du bien-être des populations que nous sommes allés au-delà de nos limites et avons même pris sur nous d’éviter toute perturbation durant la période électorale en maintenant le service avec les dernières ressources que nous avions. Nous présentons nos excuses aux populations impactées par cette situation qui est indépendante de notre volonté et rappelons à nouveau les autorités notre ouverture à la négociation en vue d’une solution qui permettra d’assurer la survie des entreprises sénégalaises, toutes menacées de faillite en raison de ce cumul d’arriérés qui gangrène le secteur d’année en année depuis des décennies à notre détriment», appelle le président du Collectif des concessionnaires.

En dépit de la mauvaise odeur qui pollue les relations entre les deux parties, les concessionnaires montrent «toute leur disponibilité au dialogue en vue de trouver des solutions définitives» et balayer ces différends. «Nous n’avons pas fermé nos portes. Malheureusement, aucun geste n’est posé par l’Etat. Les autorités ne sont pas venues vers nous. Nous n’avons plus d’alternative. Nos fournisseurs n’acceptent plus de nous donner du carburant. Beaucoup de pères de famille sont dans des difficultés», enchaîne Bara Sall, Secrétaire général du collectif.

