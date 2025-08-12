L’environnement insalubre de la Gare routière de Thiès a poussé l’Association des ouvriers de la Cité du Rail à saisir pelles et balais pour nettoyer l’espace. L’opération de nettoyage s’est déroulée en collaboration avec les autorités et le Regroupement des chauffeurs de Thiès. Par Cheikh CAMARA –

Des tas d’ordures visibles dans tous les coins et recoins, souvent transformés en urinoirs, avec une très mauvaise odeur qui s’échappe de plusieurs endroits, l’occupation anarchique de la Gare routière de Thiès préoccupe. En prélude au Grand Magal de Touba et dans la perspective du Gamou annuel de Tivaouane prévu au début du mois de septembre, entre autres grands événements religieux, l’Association des ouvriers de la région de Thiès, en partenariat avec le Regroupement des chauffeurs de Thiès, a organisé une journée de Sét-sétal (nettoyage). Selon les initiateurs, la Gare routière de Thiès a besoin d’être modernisée. La situation alarmante constatée sur les lieux a poussé ces organisations à agir afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie de cette gare où les usagers cohabitent avec les saletés. Le président de l’Association des ouvriers de la région de Thiès, Abdoulaye Dieng, considère que la gare routière est une aubaine pour le Sénégal. Point de convergence pour les voyageurs de Thiès et des autres régions du Sénégal, elle est un poumon économique de la ville aux deux gares. Cependant, s’est-il offusqué, «après diagnostic, nous avons noté l’insalubrité qui y règne et qui dérange la quiétude des occupants et des voyageurs». C’est ainsi que, souligne le président l’association, «nous avons demandé l’autorisation au Regroupement des chauffeurs de Thiès et aux autorités compétentes de nous soutenir dans cette tâche pour rendre propre ce lieu de rencontre de milliers de citoyens». Dans leur diagnostic, ces ouvriers disent avoir remarqué une occupation qui peut être mieux organisée pour un cadre économique propre et pouvant accueillir les pèlerins (Magal, Gamou) dans un environnement sain. Devant le maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, invité d’honneur de la manifestation, les ouvriers de Thiès ont exhorté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, à leur octroyer des sites de recasement dont la mise à disposition contribuerait à lutter de façon drastique contre l’occupation anarchique à Thiès, mais aussi contre le chômage, et réduire, par ricochet, les accidents de la route. Aussi, l’Association des ouvriers de la région rappelle avoir eu à réfectionner gratuitement, en 2024-2025, une vingtaine d’écoles à Thiès sur fonds propres et avoir offert plus de 6000 tables-bancs, sans le moindre accompagnement des autorités.

