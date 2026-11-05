La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé, ce mercredi, sa liste des 10 nommés pour le Ballon d’Or Africain 2026. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, compte trois joueurs. Il s’agit de Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Pape Guèye. Une sélection prestigieuse, mais plusieurs choix interpellent.

Ils seront finalement trois Sénégalais, trois Marocains dans la liste des dix candidats au titre de Joueur Africain de l’année 2026. Il s’agit pour les Lions de la Teranga de Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Pape Guèye, alors que les Lions de l’Atlas, on aura Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ismaël Saibari. Le reste de la liste est compléter par Amad Diallo, Yoane Wissa, Antoine Semenyo et Teboho Mokoena.

Tenant du titre, Achraf Hakimi avait été sacré en 2025 devant Mohamed Salah et Victor Osimhen. Le capitaine du Maroc dispose d’arguments solides pour réaliser le doublé, entre ses performances avec le Paris Saint-Germain et le parcours des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde.

Il deviendrait le premier joueur à conserver cette récompense depuis Mohamed Salah en 2018 et le premier Marocain à la remporter deux fois. Ismaël Saibari, auteur d’une année particulièrement aboutie, constitue l’autre candidature marocaine, tandis que Brahim Diaz complète la forte représentation des Lions de l’Atlas.

Les trois joueurs sénégalais peuvent se transformer en handicap pour leur pays. Sadio Mané reste le nom le plus prestigieux, tandis qu’Ismaïla Sarr, brillant en Ligue Europa Conférence avec Crystal Palace, et Pape Guèye ont pesé dans l’excellente année des Lions. Ils risquent de se partager les suffrages là où Hakimi apparaît comme le candidat marocain le plus évident.

Maza et Diomandé victimes de la catégorie des jeunes ?

Les absences de Ibrahim Maza et de Yan Diomandé surprennent au regard notamment de certains noms retenus. Tous deux figurent parmi les candidats au trophée de Jeune Joueur Africain de l’année.

Maza s’est affirmé au Bayer Leverkusen et avec l’Algérie, tandis que Diomandé, devenu le joueur africain le plus cher de l’histoire au mercato d’été, a changé de dimension au Rb Leipzig, au Real Madrid et en sélection ivoirienne. Leur jeunesse ne diminue en rien la valeur de leurs performances : l’âge ne devrait être ni un avantage ni un plafond. Ils ont d’ailleurs terminé respectivement neuvième et cinquième du Trophée Kopa 2026.

La présence de Amad Diallo, malgré ses qualités et son importance grandissante à Manchester United, paraît discutable au détriment de Diomandé. Les choix de Yoane Wissa et surtout de Teboho Mokoena peuvent aussi être débattus. Le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns reste une référence sur le continent, mais son année paraît moins marquante individuellement que celle de plusieurs absents.

Le gardien cap-verdien Vozinha pouvait lui aussi prétendre à une place après avoir accompagné le parcours historique de sa sélection au Mondial. La Caf a retenu uniquement des joueurs de champ, laissant le Cap-Vert sans représentant malgré son année exceptionnelle. Avant même la réduction de la liste à trois finalistes, puis la cérémonie des Caf Awards le 7 décembre à Lagos au Nigeria, le premier tri a déjà produit ses grands perdants.

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(Avec Afrik-Foot)