La liste des cinq finalistes pour le titre de Ballon d’Or africain a été dévoilée hier par la Confédération africaine de football (Caf). Considéré comme l’un des grands favoris, Ismaïla Sarr n’y figure malheureusement pas. A l’inverse de Sadio Mané et de Pape Guèye, en compagnie de trois joueurs marocains dont le détenteur du trophée, Achraf Hakimi.

Par Woury DIALLO – La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé la liste des finalistes pour le titre du Ballon d’Or africain. A la surprise générale, l’instance africaine a retenu Sadio Mané et Pape Guèye côté sénégalais, ainsi que Achraf Hakimi, Brahim Díaz et Ismaël Saibari pour le Maroc. Un choix surprenant avec l’absence de l’attaquant de Crystal Palace, Ismaïla Sarr. Auteur d’une excellente saison avec le club anglais, l’international sénégalais était d’ailleurs pressenti pour remporter le titre cette année. Vainqueur de la Ligue Conférence avec Crystal Palace, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a aussi terminé meilleur buteur avec neuf réalisations et meilleur joueur de la compétition. Mieux encore, lors du Mondial américain, Ismaïla Sarr a inscrit quatre fois dont un but contre la Belgique en seizième. Il aura été l’un des meilleurs joueurs sénégalais pendant cette campagne américaine, malgré une élimination surprise en seizième. Au-delà, le bilan de l’attaquant des Lions pour la saison 2026 impose le respect. Ismaïla Sarr totalise 24 buts et cinq passes décisives en 53 matchs, en club et en sélection.

A cela, il faut ajouter le deuxième titre continental avec le Sénégal, confirmé ce mardi par le Tribunal arbitral du sport (Tas) devant le Maroc. Même s’il faut le reconnaître, il n’a pas été étincellent pendant cette campagne marocaine. Une décision qui indispose le «Sénégal du foot» et certainement du côté de l’Angleterre où il a animé le dernier mercato d’été avec un départ raté vers Liverpool. Un nouveau coup dur pour l’attaquant des Lions qui connaît un début de saison compliqué avec Crystal Palace marqué par des blessures et une envie de départ.

Sadio Mané vers un triplé

Pour rappel, la Caf avait fixé la fin des votes au 20 novembre. Comme lot de consolation, la présence de la star, Sadio Mané, mais aussi de Pape Guèye, auteur du but qui a offert au Sénégal une deuxième étoile. Lauréat en 2019 et 2022, Sadio Mané, attaquant d’Al-Nassr a été élu meilleur joueur de cette Can 2025. Ce dernier se rapprocherait du triplé, malgré la présence du défenseur du Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, et de ses coéquipiers, Ismaël Saibari et de Brahim Díaz.

Lauréat en 2025, Hakimi a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive avec le Psg et atteint les quarts du Mondial avec le Maroc. Quant à Brahim Díaz, il a terminé meilleur buteur de la Can avec cinq réalisations. Sa Panenka manquée en finale reste l’image la plus marquante de son tournoi, après cinq matchs de suite à trouver le chemin des filets.

Pour Ismaël Saibari, il a marqué contre le Brésil, l’Ecosse et Haïti. Il est devenu le premier Africain à marquer lors de chacun des trois matchs de groupe de sa sélection dans une même Coupe du monde.

Reste à savoir si le trio marocain pourra résister au duo sénégalais, après l’élimination de Ismaïla Sarr. Verdict le 2 décembre prochain à Lagos.

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