En marge de l’Assemblée générale ordinaire tenue ce samedi à Abuja, la Confédération africaine de football (Caf) s’est enorgueillie des prouesses financières réalisées sous la présidence de Patrice Motsepe. Mais le fait marquant restera le soutien confirmé à Infantino en présence de Philippe Diallo.

A l’occasion de la 48e Assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée ce samedi à Abuja, au Nigeria. Fait notable, Gianni Infantino, en lice pour un troisième mandat à la tête de la Fifa, été soutenu par les 54 fédérations membres de la Caf.

L’Italo-Suisse a reçu l’ovation des présidents desdites associations, conviés par Motsepe à se lever pour lui afficher leur soutien. Le tout, sous les yeux de Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (Fff) et adversaire de Infantino, également présent lui aussi à Abuja. Motsepe en a profité pour réitérer le soutien unanime de la Caf à Infantino : «Gianni, vous avez notre soutien. Au nom des 54 associations membres en Afrique, vous êtes notre candidat.»

Croissance du chiffre d’affaires de 200%

La Caf a aussi publié les états financiers pour attester du regain de santé revendiqué par la présidence de Patrice Motsepe, en fonction depuis 2021. Chiffres à l’appui, l’instance affirme avoir retrouvé «la voie de l’autosuffisance» à la faveur d’un redressement financier majeur impulsé ces cinq dernières années sous le magistère du Sud-Africain.

Un exploit dont elle se glorifie, d’autant que son homme fort a hérité d’une Caf en crise et d’une dette «dépassant les 100 millions de dollars», soit environ 91,16 millions d’euros, comme mentionné sur son site Internet.

La Caf a déclaré un bénéfice net de 31, 2 M de dollars (environ 28, 4 M d’euros) et un chiffre d’affaires total rehaussé à 284 M de dollars (258, 9 M d’euros), soit un taux de croissance de plus de 200%.

14, 4 M de dollars de réserves

Les réserves se seraient également améliorées, passant d’un déficit de 16, 8 M de dollars (15, 3 M d’euros) à un excédent de 14, 4M de dollars (13,1 M d’euros). La position du solde de trésorerie s’élèverait quant à elle à 118, 8 M de dollars (108,3 M d’euros) à fin juin dernier.

Une promesse de financement conséquent faite par Gianni Infantino

Et ce n’est pas tout. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, présent au congrès, a annoncé une augmentation substantielle des aides pour les associations membres de la Caf.

Les dotations devraient passer de 8 à 25 M de dollars (environ 22, 795 M d’euros) sur quatre ans à partir de janvier 2027, trois mois avant l’élection à la Fifa prévue le 18 mars prochain.

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(Avec Afrik-Foot)