Le Sénégal joue une partie importante de sa candidature à l’organisation de la Can 2032. Depuis quelques jours, une mission d’inspection de la Caf séjourne à Dakar afin d’évaluer concrètement les capacités du pays à accueillir la compétition. Infrastructures sportives, transports, santé, organisation : rien n’est laissé au hasard.

La présence de cette délégation de la Caf n’a rien d’anodin. Avant de désigner un pays hôte, l’instance continentale procède à des inspections destinées à vérifier si les infrastructures et les garanties présentées dans le dossier de candidature correspondent réellement à la situation sur le terrain. Pour le Sénégal, cette étape constitue donc un passage essentiel dans la course à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2032.

La Caf veut vérifier la réalité du terrain

Durant leur séjour, les inspecteurs ne se limitent pas à l’état des stades. L’évaluation porte également sur les infrastructures sanitaires, les moyens de transport, la circulation entre les différents sites, les capacités d’accueil et les équipements susceptibles d’accompagner une compétition d’une telle ampleur. L’objectif est clair : mesurer la capacité du Sénégal à organiser un tournoi continental dans de bonnes conditions, aussi bien pour les équipes que pour les supporters, les officiels et les médias. Chaque installation présentée doit donc répondre à des critères précis.

Un examen qui peut peser lourd dans la candidature sénégalaise

Ce type de visite permet surtout à la Caf de confronter les promesses inscrites dans le dossier de candidature avec la réalité. Les inspecteurs doivent évaluer ce qui est déjà opérationnel, ce qui nécessite encore des améliorations et, surtout, si le pays possède les moyens de respecter ses engagements d’ici 2032. Derrière les visites de terrain et les réunions techniques se joue donc une étape stratégique.

Les conclusions de la mission pourraient peser fortement sur la suite du processus de désignation du futur pays organisateur.

Sénégal-Soudan, un autre test organisationnel

La présence de la délégation de la Caf intervient également dans un contexte particulier, celui de la préparation de la rencontre entre le Sénégal et le Soudan. Les modalités de billetterie de cette affiche sont désormais connues. Cinq catégories de prix ont été annoncées : 2000 F Cfa, 5 000 F Cfa, 15 000 F Cfa, 50 000 F Cfa et 100 000 F Cfa. Cette tarification doit permettre d’accueillir un public large tout en proposant des catégories plus élevées pour certains espaces du stade.

Une billetterie entièrement numérique

Autre nouveauté importante : les billets seront commercialisés exclusivement en ligne. La vente doit passer par la plateforme Max IT d’Orange, dès que les derniers ajustements techniques auront été finalisés. Ce choix s’inscrit dans une volonté de moderniser l’organisation des grands rendez-vous sportifs au Sénégal. Il représente également un test grandeur nature pour les organisateurs. La fiabilité de la plateforme, la fluidité du processus d’achat et la capacité à gérer une forte demande seront forcément observées de près.

Le Sénégal joue gros

Au-delà de la simple visite protocolaire, cette inspection représente donc une étape déterminante pour la candidature sénégalaise. Le pays doit démontrer qu’il dispose non seulement des infrastructures nécessaires, mais aussi d’une organisation suffisamment solide pour accueillir l’un des plus grands événements sportifs du continent. D’ici 2032, le Sénégal a encore le temps de renforcer son dispositif. Mais cette mission de la Caf constitue déjà un premier examen grandeur nature dont les conclusions pourraient peser lourd dans la bataille pour l’organisation de la Can.

Avec Afriquesports