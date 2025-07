Hier, les jeunes de Cambérène ont donné à leur localité les airs qu’avaient connus Yoff et Ngor il y a un peu moins de 2 ans, au plus fort de la contestation contre le pouvoir sanguinaire de Macky Sall. A l’époque, le moindre petit incident prenait des allures de révolution populaire et nationale. Aujourd’hui, c’est à peine si les réseaux sociaux et les médias essaient de s’intéresser à la question. Peur pour les journalistes, de se faire «effacer», ou absence d’intérêt de la part de l’opinion nationale ? Quelle qu’en puisse être la cause, les dirigeants actuels n’ont pas intérêt à négliger ces symptômes, au risque de faire le lit de grandes contestations de demain.