La Confédération africaine de football (Caf) a procédé, ce jeudi, au tirage au sort de la Can 2023 (13 janvier-11 février 2024). Tenant du titre, le Sénégal hérite du groupe de la mort, composé du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.

Ayant toujours bénéficié d’un tirage clément depuis son arrivée sur le banc des Lions, Aliou Cissé va, cette fois-ci, se retrouver face à des adversaires de taille, au moment d’entamer la Can ivoirienne, en janvier prochain.

Malgré la présence de Sadio Mané, qui a participé au tirage avec le Marocain Achraf Hakimi, le Nigérian John Mikel Obi et la légende Didier Drogba, le sort n’a clairement pas été clément cette fois-ci avec le tenant sénégalais.

En effet, dans le Groupe C, les Lions devront défier la Guinée, 8e-de-finaliste de la dernière Can, la Gambie, quart-de-finaliste, et surtout le Cameroun.

Le Sénégal-Cameroun de ce lundi, un autre match !

De quoi donner énormément de piquant au match amical qui opposera Séné-galais et Camerounais lundi à Lens !

Les Lions de la Teranga et les Indomptables camerounais seront les favoris naturels de la poule, mais les deux autres adversaires, n’étant clairement pas des cadeaux, promettent deux chauds derbies aux Sénégalais…

Sénégal-Gambie pour commencer…

D’ailleurs, faut noter que les Lions, qui seront basés à Yamoussoukro, vont ouvrir le bal avec leurs voisins gambiens le 15 janvier, avant de jouer le Cameroun, pour terminer contre la Guinée.

L’hôte ivoirien s’en tire un peu mieux, mais devra tout de même se coltiner le Nigeria de Victor Osimhen, ogre du Chapeau 2, que tout le monde souhaitait éviter.

La Guinée Equatoriale, quart-de-finaliste de la dernière Can, et la Guinée-Bissau, récent tombeur du… Nigeria, complètent ce groupe piégeux. Le Groupe F promet aussi de chaudes empoignades entre la Tunisie, le Mali et l’Afrique du Sud, trois gros morceaux. Alors que les Aigles de Carthage et ceux du Mali se retrouvent dans le même groupe comme lors de la dernière Can, l’Afrique du Sud tentera de bousculer la hiérarchie pour confirmer son retour en grâce.

De son côté, la Namibie fera office de petit poucet.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc est davantage épargné sur le papier et partira favori du Groupe F devant la Rd Congo et la Zambie, qui devraient batailler jusqu’au bout derrière les Lions de l’Atlas. La Tanzanie tentera, quant à elle, de jouer les trouble-fêtes. Rappelons que le Maroc avait éliminé la Rd Congo en barrages du dernier Mondial.

hdiandy@lequotidien.sn

(Avec afrik-foot)

Le tirage

Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B : Egypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F : Maroc, Rd Congo, Zambie, Tanzanie.