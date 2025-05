Rare sont les sélectionneurs de l’Equipe nationale qui font appel à des joueurs sénégalais pourtant performants avec leurs clubs en Afrique. On pense au gardien du Tp Mazembe, Alioune Badara Faty, qui a fini de faire ses preuves sur le continent. Ou encore Paul Bassène et Mamadou Lamine Camara (MLC), néo-champions du Maroc avec la Rs Berkane et qui vont jouer la finale de la Coupe Caf ce samedi. Arrêtons-nous justement sur MLC, le prometteur milieu récupérateur, qui en profite pour servir une «talonnade» à Pape Thiaw : «C’est un rêve de jouer la Can, ici chez moi au Maroc.»

A un peu plus de sept mois de la Can 2025 au Maroc, un taulier de la Rs Berkane, et néo-champion du Royaume marocain, espère bénéficier d’une convocation de l’Equipe du Sénégal.

Repéré lors d’un match avec les U20 sénégalais, Mamadou Lamine Camara a débarqué à Berkane en août 2021 en provenance de l’Af Darou Salam. Depuis, le joueur de 22 ans est en pleine ascension. Et ce, à l’image de son club ayant remporté cinq titres en quatre ans dont une Coupe Caf en 2022, et surtout son premier titre national en mars passé.

Précieux défensivement, le longiligne milieu d’1, 93m a progressé dans la distribution du jeu, et notamment dans les passes vers l’avant, pour s’imposer comme un maillon essentiel dans l’entrejeu berkani.

En avril dernier, Camara a atteint la barre symbolique des 100 matchs avec le club orange, noir et blanc.

Le natif de Tivaouane (22 ans) espère que ses performances seront couronnées par un come-back en Equipe nationale du Sénégal, où il n’est plus sollicité depuis trois rassemblements (4 capes, 1 but) et l’avènement du nouveau sélectionneur Pape Thiaw.

Ceci, en prévision de la Can 2025, qui aura une saveur particulière pour l’intéressé, s’il venait à retrouver la Tanière des Lions d’ici-là. La raison ? Eh bien, le fait de jouer au Maroc où il dit se sentir comme chez lui.

«Ici au Maroc, je me sens comme chez moi. (…) C’est un rêve de jouer la Can ici chez moi au Maroc. Inch’Allah, j’espère que je ferai partie du groupe. Je ferai le maximum possible pour y être», a-t-il confié dans l’émission «Talents d’Afrique» sur Canal+ Sport Afrique. La balle, sous forme de «talonnade», est désormais dans le camp du successeur de Aliou Cissé.

En tout cas, le constat est que rares sont les sélectionneurs de l’Equipe nationale qui font appel à des Sénégalais pourtant performants avec leurs clubs en Afrique. On pense au gardien sénégalais Alioune Badara Faty, qui fait des merveilles au Tp Mazembe où il s’est imposé comme numéro un, dès son arrivée dans l’équipe congolaise, coachée par son compatriote Lamine Ndiaye.

Mais c’est surtout au Maroc où Mamadou Lamine Camara et Paul Bassène brillent avec la Rs Berkane qui a décroché récemment le titre de champion pour la première fois de son histoire. L’attaquant et le milieu de terrain sénégalais se préparent d’ailleurs à disputer la finale aller de la Coupe Caf ce samedi 17 mai.

Comme pour rappeler au Staff technique national que des talents sénégalais, il en existe en Europe, mais aussi en Afrique.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec afrik-foot)