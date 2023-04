Le Sénégal a officiellement annoncé sa candidature à l’organisation de la Can 2027 par la voix de son ministre des Sports, Yankhoba Diatara.

Le sujet était en discussion depuis plusieurs mois maintenant. Désormais, c’est officiel : le Sénégal présente sa candidature à l’organisation de la Can 2027 ! Une décision annoncée lundi par le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, lors de son déplacement à Saint-Louis pour présider une réunion du Comité régional de développement. L’homme politique a révélé cette information en expliquant que le Stade Me Babacar Sèye va être remplacé par un complexe sportif pour faire de Saint-Louis une ville-hôte de la Can 2027. Une très bonne nouvelle pour le Peuple sénégalais !

Le Sénégal veut briller à domicile lors de la Can 2027

Yankhoba Diatara a ainsi donné des détails sur la candidature du Sénégal à l’organisation de la Can 2027. «Le Stade Me Babacar Sèye, d’un coût initial de 17 milliards de francs Cfa pour une capacité de 15 000 places, sera porté à 30 000 places avec toutes les commodités d’homologation dignes d’un stade international sur une superficie de 15 ha. Nous avons l’ambition de doter Saint Louis d’un stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la Can 2027 à l’organisation de laquelle le Sénégal a postulé», a glissé le ministre.

La Confédération africaine de football (Caf) décidera conjointement de l’attribution des Can 2025 et 2027 d’ici au mois de septembre prochain. Le Sénégal, tenant du titre après sa victoire en 2022, espère pouvoir enchaîner en Côte d’Ivoire début 2024, puis éventuellement en 2025, avant de défendre son trophée à la maison deux ans plus tard. Une telle performance représenterait un exploit historique.

Afrik-foot