A moins de sept mois du début de la 36e édition prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, la Caf a officiellement annoncé les sites sélectionnés pour accueillir la Can 2027. Il s’agit de Nairobi (Kenya), Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar (Tanzanie), Kampala et Hoima (Ouganda), selon Afrik-Foot. Ceci, alors que le doute persiste quant à la capacité des trois pays hôtes à organiser la compétition l’été prochain.

La Tanzanie plus avancée que le Kenya et l’Ouganda ?

Le fait que la Tanzanie soit la plus représentée tend à confirmer les rumeurs selon lesquelles la Nation est la plus avancée du trio en termes d’organisation. Il y a quelques mois, des retards inquiétants avaient été constatés au Kenya et en Ouganda en ce qui concerne l’avancée des travaux de rénovation et de construction des stades.

Des bruits de couloir affirment que la Caf explorerait des solutions de remplacement en privé ou un report jusqu’à décembre 2027. L’Afrique du Sud, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Egypte et le Maroc auraient été sondés pour prendre la main.

Cependant, le président de la Caf, Patrice Motsepe, continue par balayer ces échos d’un revers de main. Une nouvelle inspection est prévue dans le trio «Pamoja» en janvier prochain.